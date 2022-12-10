В КЦ «Строгино» состоится спектакля «История Маугли» по мотивам «Книги Джунглей» Р. Киплинга

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17 декабря в КЦ «Строгино» состоится премьера спектакля «История Маугли» по мотивам «Книги Джунглей» Р. Киплинга от современного детского театра «MVshow».

 

Спектакль «История Маугли» с профессиональным актёрским составом театральной школы ГИТИСа и хореографического Щукинского училища погрузит зрителя в самое сердце Сионийских гор дикой Индии.

Паркур-парк, созданный специально для спектакля, станет функциональной метафорой вьющихся лиан, профессиональные атлеты покажут сложные и захватывающие прыжки прямо на сцене, спецэффекты и авторские саундтреки погрузят зрителей в загадочный мир индийских джунглей. 

Спектакль «История Маугли» создан на языке, понятном для детей, и способен погрузить ребёнка в настоящую драматургию истории о человеческом детеныше, выросшем в кругу зверей и усвоившим главное — «Мы с тобой одной крови!».

Начало в 19.00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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