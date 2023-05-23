В культурно-досуговых учреждениях Подмосковья пройдет почти 250 мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры – праздник, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.

В культурно-досуговых учреждениях Московской области пройдет почти 250 мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры. Среди них – выставки, мастер-классы, лекции, игровые программы, театрализованные представления, тематические концерты и многое другое.

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие более 30 тысяч человек.

В Досуговом центре «Юность» Ленинского городского округа 24 мая пригласят на выставку творческих работ «Кириллица», а в Центральном Дворце культуры «Созвездие» Дмитровского городского округа состоится концерт «Поющий Дмитров» с участием муниципальных хоровых коллективов.

В Центре развития детей «Истина» Одинцовского городского округа пройдет познавательное интерактивное путешествие для детей «От знаков к буквам», а во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи – лекция-концерт фольклорной группы «Созвучие» с традиционными обрядами, песнями, танцами и закличками.

В Доме культуры «Текстильщик» городского округа Королёв гостей ждет тематическая программа «Славянское чудо – русская речь, сегодня, сейчас её нужно сберечь!», в Доме культуры «Горизонт» Сергиево-Посадского городского округа – познавательная программа «К сокровищам родного слова», а во Дворце культуры «Прогресс» Талдомского городского округа – конкурс по выпечке славянских букв.

В Культурном центре «Красногорье» городского округа Красногорск 25 мая народный коллектив «Хор русской песни «Звонцы» представит концертную программу «Эй, славяне!», а в Культурном центре «Леонидовка» городского округа Мытищи пройдет концерт «Духовности великой торжество».

Более подробная информация – на официальных сайтах учреждений и на Единой платформе Домов культуры Московской области dk.mosreg.ru.

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