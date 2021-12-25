В Куровской открылась детская музыкальная школа, отремонтированная по нацпроекту «Культура»

24 декабря 2021 года, после капитального ремонта открылась Куровская детская музыкальная школа – филиал Ликино-Дулёвской детской школы искусств Орехово-Зуевского городского округа. Капитальный ремонт проведен в 2021 году в рамках национального проекта «Культура».

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры Московской области Валентина Лиханова и глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

«Мы в восторге от того, что увидели сегодня, особенно если сравнивать с тем, что здесь было, – сказала Валентина Лиханова. – Благодарю коллектив за терпение, понимаю, насколько тяжело было в течение года заниматься с детьми в других местах, выкраивать время и графики, но теперь все позади – вы возвращаетесь в свой дом. Как не раз подчеркивал Президент России, детские школы искусств – это не кружки, они должны иметь особый статус и относиться к ним нужно с такой же серьезностью, как к общеобразовательным школам. И в Подмосковье к детским школам искусств именно такой подход. В первую очередь благодаря Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, который поддерживает все наши начинания».

«Это здание 1913 года постройки. В разное время здесь были и земская школа, и штаб истребительного батальона Красной Армии, и только потом музыкальная школа, – отметил Руслан Заголовацкий. – Мы все помним, в каком плачевном состоянии она находилась. Но благодаря поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, Министерства культуры Московской области здесь был проведен капитальный ремонт. Хотя это – техническая формулировка, а по большому счету здание построено заново, приобретены новые музыкальные инструменты. Желаю педагогам и ребятам вдохновения, теплых нот в душе. Мы гордимся вашими победами и надеемся, что в будущем не только Московская область, не только Россия, но и весь мир узнает о выпускниках вашей школы».

На капитальный ремонт было выделено 55,6 млн рублей, из которых средства из федерального бюджета составили 30 млн рублей, средства из областного бюджета – 24,3 млн рублей, средства из муниципального бюджета – 1,3 млн рублей.

Приобретены рояль, баян и 12 пианино на сумму 9,6 млн рублей.

Почти 200 ребят вернулись в современную детскую музыкальную школу с обновленными актовым залом, сценой, учебными помещениями.

Занятия в школе проходят по пяти образовательным программам – фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, сольное академическое пение.

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