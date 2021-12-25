Еврейский музей и центр толерантности представляет выставочный на 2022 юбилейный год

Еврейский музей и центр толерантности представляет выставочные планы на 2022 год. Знаковым событием для музея станет открытие нового выставочного пространства. Центральный проект будущего года — выставка произведений Рембрандта, раскрывающая связи между еврейской культурой и творчеством великого художника.

«Как и подобает для юбилейного года, выставочный план очень насыщенный. Десять лет — это еще юный возраст для музея, поэтому мы можем себе позволить больше дерзости и экспериментов. Но в то же время за первую декаду нашей работы мы успели попробовать множество различных экспозиционных жанров, поработать как с классикой живописи, общепризнанными мировыми шедеврами, так и современным искусством, вызывающим неоднозначные мнения, — считает генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода. — Мы можем сказать, что сформировали свой неповторимый подход к созданию временных экспозиций, взяв за основу иммерсивное повествование независимо от того, что находится в фокусе выставки является основным экспонатом — живопись, история или персоналия. Нам важно быть в диалоге с посетителем, апеллируя не только к уже имеющимся у него знаниям, но и инициируя желание узнать больше, что зачастую становится возможным, когда человек эмоционально вовлечен и очарован.

В 2022 году выставки представят самые важные для нашего музея тематические направления: сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Трагедии Холокоста — фотопроект The Lonka Project; в контексте рассказа об иудаизме и еврейском мировоззрении наши посетители познакомятся с мистическим учением каббалы; Центр авангарда Еврейского музея представит персональную выставку классика супрематизма Ивана Клюна; для исторической выставки выбрана тема Еврейского антифашистского комитета. Но, разумеется, главным событием не только для нашего музея, но и без преувеличения для Москвы и России станет представление работ Рембрандта в контексте еврейских традиций и культуры».

Свой десятый, юбилейный, год работы музей намерен посвятить консолидации ресурсов вокруг трех ключевых направлений выставок и выходу на сотрудничество с международными культурными институциями. Музей выделил для себя три приоритетных направления выставочной работы:

иудаизм, еврейская культура и история;

авангард и модернизм;

мировое современное искусство, в том числе художники, работающие с темой толерантности.

Еврейский музей намерен сконцентрироваться на главных именах зарубежного современного искусства — международный контекст станет основой выставочной программы.

«Первоочередная задача музея — познакомить посетителей с художниками, которые формируют мировую арт-повестку, создают новые области для изучения и дискуссии и проектируют актуальную историю искусства прямо сейчас, — рассказывает Кристина Краснянская. — Музей имеет возможность полностью менять пространство временных экспозиций, чтобы проводить выставки признанного и молодого искусства, каждый раз поднимая в кураторской концепции те темы, которые считает важным исследовать, проанализировать и обсудить с аудиторией. Одной из приоритетных площадок для выхода на международное поле мы видим Венецианскую биеннале, на которой музей впервые представит собственный специальный проект».

30 января — 10 апреля 2022 – The Lonka Project. Человек под номером

Выставка станет частью международного фотопроекта о людях, переживших Холокост.

Более 300 фотографов из 30 стран приняли участие в проекте. В их числе — члены агентства Magnum Алек Сот, Жиль Пересc и Эли Рид, лауреаты World Press Photo Эд Каши и Джейн Эвелин Этвуд, а также Роджер Баллен, известный своим сотрудничеством с группой Die Antwoord.

Из международного проекта кураторы отобрали больше 60 снимков. «Лонка» продолжает пополняться новыми работами. Еврейский музей выступил партнером глобального проекта и пригласил к участию в нем российских фотографов. К «Лонке» присоединились Егор Заика, Ольга Изаксон, Мария Груздева и Анна Шмитько — они сделали портреты прошедших через Шоа россиян: в том числе драматург Александр Гельман и театральный режиссер Кама Гинкас.

30 января — 15 апреля 2022 – Хаим Сокол. Инсталляция «Снегопад»

Инсталляция художника Хаима Сокола «Снегопад» создана в память о погибших в Аушвице и представляет собой настенную роспись с изображением птиц в зимнем лесу и «снегопад» из белых веревочных лестниц. По замыслу автора веревочные лестницы символизируют средство для побега или спасения. Инсталляция «Снегопад» приглашает зрителя проследовать за ассоциациями автора.

Хаим Сокол создает произведения в жанрах инсталляции, скульптуры, видео и перформанса. В своем творчестве он обращается к теме отчуждения, изоляции и разрушенных связей в современном мире. Работая с архивными материалами и частными документами, художник открывает историю ХХ века сквозь призму частных судеб, исследует проблемы исторической памяти и современной социально-политической ситуации.

15 марта — 12 июня 2022 – Каббала. Тайны мироздания

«Каббала. Тайны мироздания» станет первой экспозицией в обновленном выставочном пространстве Еврейского музея. Проект, подготовленный совместно с Еврейским музеем Амстердама и Еврейским музеем Вены, соединит в себе все, над чем музей работал на протяжении десяти лет: современное искусство, искусство модернизма и еврейские традиции. На выставке будут представлены работы Ансельма Кифера, Михаила Гробмана, Сигалит Ландау, Рона Китая из частных коллекций и фондов.

В искусстве каббала нашла свое выражение через набор визуальных и пластических образов, распространившихся далеко за пределы иудейского сообщества. В ХХ веке каббала неожиданно стала мощным источником вдохновения для творцов всех конфессий художников, режиссеров, архитекторов и писателей.

Июнь 2022 – Unlimited. Дизайн без границ

Выставка расскажет о проектах, созданных известными дизайнерами израильского происхождения, которые в настоящее время работают в разных частях света. Выставка посвящена различным аспектам разнообразной и богатой культуры Израиля — страны, которая всегда считалась колыбелью цивилизации, центром художественного мастерства и инноваций.

Соединение традиционных ремесленных техник и высоких технологий, актуальные интерпретации локального культурного наследия, образные художественные работы на стыке дизайна и современного искусства, а также безграничная изобретательность при решении сложнейших задач, связанных с особенностями климатических условий и необходимостью соответствовать современным концепциям устойчивого развития — все это черты современного израильского дизайна, международное значение и влияние которого не подлежит сомнению. Проект будет реализован совместно с Академией искусств и дизайна Бецалель, Иерусалим (Bezalel Academy of Arts and Design).

На первой в Москве совместной выставке звезд израильского дизайна Рон Арад, Арик Леви, Рон Гилад, творческий тандем Роу и Эджес и многие другие представят специальные проекты для различных локаций Еврейского музея, включая уличную зону. Проект покажет порядка 100 лучших их работ: крупные объекты, созданные на стыке архитектуры, скульптуры и дизайна, а также культовые предметы интерьера.

7 июля — 22 сентября 2022 – Иван Клюн. Сферическое видение

Выставка расскажет о творческом пути русского авангардиста, живописца, скульптора, теоретика искусства и педагога. Его теории цвета и света в 1910-х годах оказали влияние не только на самого Малевича, но и на беспредметное искусство в целом. Иван Клюн был причастен ко всем новаторским художественным направлениям своего времени, включая неоимпрессионизм, символизм и кубофутуризм.

Помимо произведений Ивана Клюна, многие из которых будут впервые за долгие годы показаны в России, выставка представит работы друзей и соратников художника, которые вместе с ним искали выход из строго супрематического канона. Ольги Розановой, Александра Тышлера, Ивана Кудряшова и других. Клюн предложил собственное видение супрематизма, основанное на его личной теории света и движения в пространстве, а его беспредметная живопись сохраняет черты яркого индивидуального почерка.

Работы для выставки предоставят MOMus — Музей искусства модернизма — коллекция Костаки, Салоники (в собрании находится более 400 произведений Ивана Клюна); Государственная Третьяковская галерея, Москва; российские музеи и частные коллекции.

19 октября 2022 — 15 января 2023 – Рембрандт. Еврейский взгляд

Центральным проектом осени 2022 года станет выставка, посвященная творчеству знаменитого голландского художника в контексте его взаимоотношений с еврейским окружением и традицией. Переехав в 1631 году в Амстердам, Рембрандт Харменс ван Рейн получил возможность наблюдать за обычаями и укладом жизни евреев, которые существовали в столице Соединенных Провинций Нидерландов в обстановке определенной толерантности и автономии — редкий случай для Европы тех лет.

Экспозиция представит творчество художника в последовательно сменяющемся историческом и культурном контексте: посетители увидят, как темы произведений Рембрандта воспринимались в еврейской среде XVII-XVIII вв. и какое значение позднее, начиная с XIX века, творчество Рембрандта имело для художников еврейского происхождения, среди которых Мауриций Готтлиб, Хаим Сутин, Марк Шагал, Дэвид Бомберг, Франк Ауэрбах и многие другие, как его почитали евреи – коллекционеры искусства и арт-дилеры. Кураторами проекта выступили: один из самых крупных специалистов по творчеству Рембрандта — Гэри Шварц и главный куратор Еврейского музея Амстердама Мирьям Кноттер.

На выставке будут представлены работы из собраний Государственного Эрмитажа, Национальной галереи в Лондоне, Музея Стеделик в Амстердаме, Музея Израиля и многих других музеев и частных коллекций. Для создания проекта был собран попечительский совет, возглавляемый Михаилом Борисовичем Пиотровским, а также ученый совет, собравший мировых специалистов по творчеству Рембрандта.

1 ноября 2022 — 5 февраля 2023 — Еврейский антифашистский комитет

История Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), просуществовавшего с 1942 по 1948 год, традиционно рассматривается в трагическом ключе, через призму убийства Соломона Михоэлса, суда и расстрела руководства комитета. Выставка ставит своей задачей показать разные стороны деятельности ЕАК, уделив особое внимание культурным и мемориальным проектам, планам возрождения идиша и еврейской культуры после войны — в первую очередь литературы, театра и изобразительного искусства.

Для справки:

За девять лет работы Еврейский музей и центр толерантности провел 64 выставки. В групповых и персональных проектах приняли участие больше 30 художников мирового уровня (среди которых Герхард Рихтер, Аниш Капур, Марина Абрамович, Виктор Пивоваров, Ансельм Кифер, Маурицио Каттелан и другие); также были показаны произведения более 70 классиков эпохи авангарда.

С 2012 года гостями музея стали порядка 2,6 млн человек. Наиболее востребованными у посетителей остаются постоянная экспозиция, образовательные программы, а также выставки-блокбастеры, темой которых в большинстве случаев становится русский авангард или мировое современное искусство. Аудитория крупнейших выставок составила больше 600 тысяч человек; еще около 17 тысяч ежегодно выступают слушателями публичных программ музея.

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