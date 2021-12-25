«Предновогодний концерт» Лины Милович

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В одном шаге от предпраздничной суеты певица и композитор Лина Милович собрала поклонников и друзей на «Предновогодний концерт» в легендарный московском клубе «16 тонн». В программе звучали как любимые хиты, так и новые произведения.

лина милович

Настоящим сюрпризом для всех собравшихся стали музыкальные гости концерта. Певец, композитор и продюсер Алексей Романоф поднялся на сцену, чтобы исполнить дуэтом песню «Оглянись». Рэпер, актер и основатель собственного лейбла Саша Чест прочитал речитатив в дуэте «Нам с тобой». А электронный музыкальный проект Imperia Music Band подарил совершенно новое звучание хитам «Шоколад» и «Лучше не лучше».

Милович и Imperia Music

Милович и Романоф

Милович и Чест

«Мне нравится экспериментировать с жанрами и музыкальными стилями, я стараюсь делать это органично. Я люблю работать с другими артистами, но и себе изменять не хочу», — призналась певица в репертуаре которой есть произведения самых разных жанров.

Прозвучали в этот вечер и новые песни: «Девочку эту сюда», «Небриллианты», «Кома», «Я — не ферзь, ты не король» и детская песня для взрослых «Бегемотик».

Завершила концерт певица признанием в любви: «Я обожаю «16 тонн»! Счастлива, что здесь выступаю, для меня это культовое место!».

лина милович в 16 тонн

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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