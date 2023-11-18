В Малом театре поставили «Дон Жуана» Мольера

Малый театр спустя почти 150 лет обратился к пьесе «Дон Жуан, или Каменный пир» Ж.-Б. Мольера, самой философской пьесе драматурга.

Образ Дон Жуана архетипичен, и сквозь века он воспринимается зрителем как знакомый и понятный. То, каким предстает этот персонаж в спектакле Малого театра, рассказывает режиссер-постановщик – заслуженный артист России Владимир Драгунов:

«В обществе человек должен играть по определенным правилам, тем более в том, где лицемерие становится религией. Вот почему свободный человек, каким является Дон Жуан, всегда становится изгоем, хочет он этого или нет. Дон Жуан ни на кого не похож – ему для всего нужны доказательства. Слуге Сганарелю он признается: «Я верю в то, что дважды два – четыре, а дважды четыре – восемь».

Этому герою недостаточно просто существовать, ему нужна сильная вера как стимул к жизни. А если ее нет, Дон Жуана одолевает бескрайняя уничтожающая его пустота.

В своем поиске он идет жутковатым путем – доказывает веру отрицанием веры, доказывает существование Бога, провоцируя его своим поведением. То же и в отношениях с женщинами – он больше играет любовь, нежели любит. И только тогда задумывается о существовании настоящей любви, когда Эльвира приходит к нему, чтобы предупредить его и спасти…».

Режиссёр доверил заглавную роль заслуженному артисту России Андрею Чубченко, роль слуги Сганареля исполняет Михаил Фоменко. Художник-постановщик – народный художник России, лауреат Государственной премии России Мария Рыбасова, художник по костюмам – Любовь Скорнецкая.