Первая премьера 248-го театрального сезона Большого театра – опера «Адриана Лекуврёр» – прошла при поддержке ВТБ

На Исторической сцене Большого театра состоится премьера оперы Франческо Чилеа «Адриана Лекуврёр». Постановка организована при поддержке ВТБ и открывает театральный сезон.

«Большой театр и ВТБ связывают многолетние партнерские и дружеские отношения. Уважение к наследию, преемственность традиций, командная работа лучших профессионалов своего дела и неизменное стремление к совершенству – ценности, которые нас объединяют. Банк входит в состав Попечительского совета театра и некоммерческой организации «Фонд Большого театра», поддерживает значимые премьеры театра», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В основе оперы реальная история актрисы ХVIII века Адриенны Лекуврёр, изложенная драматургом Эженом Скрибом в соавторстве с Эрнестом Легуве. Либретто оперы создано их современником – поэтом, романистом и журналистом Артуро Колаутти. Жанр оперы Чилеа, как и положенной в её основу пьесы, носит обозначение драма-комедия. Она относится к оттеняющим любовную драму ансамблевым сценам — с актёрами, с принцем и аббатом. Музыка оперы сочинялась во Флоренции, а премьера состоялась в Милане. На русскую сцену «Адриана Лекуврёр» впервые вышла в Санкт-Петербурге в 1906 году, а в Большом театре дебют оперы состоялся в 2002 году.

Новая постановка вышла на Исторической сцене, дирижёром-постановщиком выступил Артём Абашев, дирижёр — Филипп Селиванов, режиссёр-постановщик — Евгений Писарев. Главные партии исполнили: Нажмиддин Мавлянов, Олег Долгов (Мориц), Михаил Казаков, Владислав Попов (Принц Буйонский), Ксения Дудникова, Агунда Кулаева (Принцесса Буйонская), Динара Алиева, Светлана Лачина (Адриана Лекуврёр) и другие.