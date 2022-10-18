В МАЛОМ ТЕАТРЕ ПОСТАВЯТ «ЖЕНИТЬБУ ФИГАРО» 

Малый театр выпускает первую в новом 267 сезоне премьеру – «Женитьбу Фигаро» по пьесе «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера де Бомарше.

Несмотря на популярность пьесы в других театрах, в Малом она не ставилась более ста лет – в последний раз в 1920 году с Мареселиной — Екатериной Лешковской, Сюзанной Верой Пашенной, а пажа Керубино сыграла юная Елена Гоголева.

После длительного перерыва вернуть «Женитьбу Фигаро» на сцену Малого театра взялся режиссер Владимир Драгунов: «Очень сложно взглянуть на эту пьесу свежим взглядом – настолько часто она ставилась в театре, что приобрела какую-то заданность. А нам хотелось эту заданность обойти и посмотреть на нее под совершенно другим углом. Не только как на комедию. Бомарше к этому-то и призывал в предисловии к пьесе. Нашей задачей было взглянуть на нее серьезно, не теряя при этом искристого юмора автора, потому что это все же комедия, где есть такие характеры, как Фигаро, Керубино, Сюзанна, Граф и Графиня, которые создают комедийность ситуаций, очень жизненных и понятных нам сегодня. И все же основная тема нашего спектакля – поиск счастья и любви. Ведь самое главное в жизни – это любовь. И если стоит рисковать, сопротивляться власти и преодолевать преграды, то только ради нее».

Художник-постановщик спектакля – Мария Утробина. Это ее девятая работа на сцене Малого и вторая с режиссером Владимиром Драгуновым (первой был масштабный «Пётр I»). Заглавную роль в новом спектакле исполнит народный артист России Глеб Подгородинский, его «визави» – граф Альмавива – заслуженный артист России Андрей Чубченко. Главные женские роли достались народной артистке России Алёне Охлупиной (Марселина), Александре Ивановой (Графиня Альмавива) и Ольге Плешковой (Сюзанна), а роль врача Бартоло, чьи незаконнорожденным сыном оказался Фигаро, исполнит народный артист России Валерий Афанасьев.

Премьера запланирована на 21 октября – на Исторической сцене (Театральный проезд, 1). Начало спектакля в 19:00.

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