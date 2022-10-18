На Новгородской земле открылась выставка проекта «Русские географические названия: история открытий»

17 октября 2022 года в «Окуловском краеведческом музее им. Миклухо-Маклая» открылась уникальная выставка проекта «Русские географические названия: история открытий» Фонда им. Миклухо-Маклая, реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Окуловского района, родине всемирно известного путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая.

Глава Окуловского района Алексей Шитов и Николай Миклухо-Маклай

Директор Окуловского краеведческой музея им. Миклухо-Маклая Наталья Арсеньева и Николай Миклухо-Маклай

Выставку открыла Наталья Арсеньева, директор музея в Окуловке. Она познакомила гостей с экспозицией, и выразила уверенность, что подобные проекты способствуют не только просвещению, но и патриотическому воспитанию молодого поколения россиян.

С приветственным словом выступил глава Окуловского муниципального района Алексей Леонидович Шитов. Господин Шитов подчеркнул, что для Окуловского района большая честь открывать выставку проекта, который впоследствии будет представлен в Государственном музее художественной культуры Новгородской земли, и на других площадках — для максимального охвата новгородцев.

На открытие выставки приехал и Николай Миклухо-Маклай, потомок легендарного ученого, основатель Фонда им. Миклухо-Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН.

«Эта выставка знаменует старт нового проекта Фонда им. Миклухо-Маклая в Новгородской области. Мы надеемся, что наш новый проект послужит целям образования и расширения кругозора молодежи, способствуя формированию многогранной личности, истинно любящих нашу Родину людей. Экспозиция планшетной выставки включает 20 фотополотен, рассказывающих об истории кругосветных плаваний знаменитых русских путешественников и исследователей XIX-XXI веков. Выставка знакомит посетителей с русскими топонимами на карте Океании – географическими названиями, некоторые из которых сохранились на мировых картах. Проект не ограничивается выставкой, а включает лекции, как в очном, так и в дистанционном формате. Мы планируем вовлечение учащихся через подготовку докладов на основе материалов, представленных на сайте, специально созданном в рамках проекта».

Выставка будет доступна посетителям до 1 ноября 2022 г. Затем, она отправится в путешествие в другие регионы России. В течение 2022/2023 учебного года запланировано реализовать не только выставочный проект, но и обширную лекционную программу с демонстрацией короткометражных научно-популярных фильмов.

Участники проекта смогут посетить выставку и лекции очно и онлайн — на сайте проекта https://oceania.mikluho-maclay.ru и в социальных сетях https://vk.com/maclayfoundation, где информацию можно найти по хэштегу #РусскиеТопонимы.

В проекте смогут принять участие не только российские школьники – основная аудитория, для которой подготовлен проект, но и иностранные студенты. Для них материалы проекта публикуются на английском языке.

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