Новые песни о главном

Песни о любви всегда возглавляли музыкальные чарты, но редко в них попадали композиции о любви к Родине. Этот год стал исключением. Делимся с вами подборкой новых песен о России, которые уже сейчас претендуют на статус народных.

SHAMAN — Я русский

Безусловный лидер стриминговых платформ и покоритель женских сердец Ярослав Дронов, он же SHAMAN, выходец из телевизионных музыкальных шоу «Фактор А» и «Голос». Его новая песня «Я русский» — уже национальный хит, более 6 миллионов просмотров на YouTube. Она звучит как манифест и громкое заявление о большой любви к своей Родине.

Ник Светлов — Брат-2

Песня Ника Светлова “Брат-2” впервые была презентована в эфире телеканала Россия 1. Автором текста к ней выступил известный российский писатель и поэт Александр Пелевин. В словах отсылка к легендарному фильму “Брат-2” и послание каждому мужчине-солдату, защищающему священные рубежи Родины. Песня, которой хочется подпевать. Послушайте, и вы сами всё поймете.

Гарик Сукачев feat. рок-звезды — Я остаюсь

Тот редкий случай, когда авторская песня становится народной. “Я остаюсь” — кавер на культовый хит Анатолия Крупнова и группы “Черный обелиск”. Драйв легенд отечественного рока и талантливая композиция в совокупности подарили россиянам песню, которая однозначно поднимет национальный дух и настроение.

Катя Чистова — Мироточит

Песня автора-исполнителя Кати Чистовой “Мироточит”, пожалуй, самая необычная в нашем списке. Она выделяется своим оригинальным звучанием и посылом. Без лишних слов и на языке метафор Катя Чистова доносит до слушателя важный смысл. Финал песни завораживает. Смесь фолка, рока и авторской поп-музыки придают поистине уникальное звучание и масштаб, в котором и есть вся Россия.

Юта — За Россию

Не изменяя себе Юта преподносит очередной хит. Просто и со вкусом, под гитару артистка поет искренние слова о любви к Родине. Композиция однозначно получит статус “народной” и войдет в золотую коллекцию песен для семейного застолья. Миролюбивая и жизнеутверждающая баллада “За Россию, за любовь!” завершает наш плейлист.

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