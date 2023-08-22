В МДЦ «Артек» завершился VI Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» в рамках девятой смены «Движение вверх». В ходе фестиваля было проведено 29 творческих встреч, 36 мастер-классов, более 20 кинопоказов анимационного кино, в том числе премьерных (9 полнометражных анимационных фильмов, более 80 короткометражных мультфильмов). С победителями конкурса «Аниматики» состоялась стратегическая форсайт-сессия с ведущими режиссерами и продюсерами анимационной отрасли России. Новинки отечественной анимации посмотрели более 3000 артековцев из 14 стран.

«Фестиваль «Аниматика» стал большой творческой мастерской для его юных участников. Здесь, в «Артеке», ребята смогли встретиться с людьми, которые свою профессиональную жизнь посвятили созданию мультфильмов, и убедиться в том, что это - огромная и очень сложная работа. Артековцы не просто осваивали технологию вместе с мастерами анимации, они демонстрировали свое творческое видение, создавали то, что хотят видеть на экранах. Это очень хороший опыт для всех, и, может быть, соприкосновение с удивительным миром мультипликации определит чью-то дальнейшую судьбу. Уверен, наше сотрудничество с Ассоциацией анимационного кино приведет в отрасль новые таланты», – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Основная роль «Аниматики» в том, что фестиваль дает возможность как детям, которые уже занимаются в студиях анимации, так и новичкам попробовать себя в роли создателей мультфильмов под руководством ведущих деятелей российской анимации и опытных педагогов. Для некоторых из детей участие в «Аниматике» предопределит профессиональный путь и даст толчок к развитию собственных креативных способностей.

В фестивале приняли участие: директор Ассоциации анимационного кино, учредитель фестиваля «Аниматика» Ирина Мастусова, куратор программы фестиваля «Аниматика», генеральный директор «Енисей кино» Ирина Белова, почетные гости Денис Чернов, Татьяна Белова, Ольга Титова, Сергей Меринов, Татьяна Киселева, Сергей Антонов. Педагоги: Алиса Васильева, Наталия Дупленская, Анастасия Польща, Юлия Аборкина, Ольга Чечумаева, Семен Ласкин, Салават Конурбаев, Ольга Дорошева в течение всей фестивальной недели создавали с детьми мультфильмы в 6 анимационных мастерских, которым ребята сами дали названия: «Пельменариум», «Носок в кляксе», «Мультиварка», «Заводи апельсин», «Бабки на лавке» и «Алые паруса». У каждой студии был свой стиль и техника: бумажная и пластилиновая «перекладка», ротоскоп, пикселяция. Также в этом году ребята узнали, что такое анимадок и научились делать пластилиновый морфинг.

Вектором творческих мастерских «Аниматики»-2023 стала тема «Движение вверх», которая органически вписалась в концепцию Девятой смены «Артека» под руководством Юрия Кравченко. На закрытии фестиваля 19 августа ребята представили итоговые работы, которые соревновались за призовые места. Победителями фестиваля стали мультфильмы анимационных студий «Пельменариум», «Мультиварка» и «Бабки на лавке». Призы вручили режиссеры Денис Чернов и Сергей Меринов, директор ААК Ирина Мастусова.

Директор Ассоциации анимационного кино, учредитель фестиваля «Аниматика» Ирина Мастусова:

– «Аниматика-2023» прошла как и все предыдущие 5 фестивалей - «в режиме подвига». Каждый день в течение фестивальной недели мы проводили как минимум 10 выездных мастер-классов, творческих встреч и премьерных показов во всех 9 лагерях «Артека». Главными героями фестиваля были дети: мы показывали артековцам мультфильмы, обсуждали их с ними и создавали собственные анимационные проекты. Детям было важно увидеть свои работы на большом экране, ощутить себя авторами фильма, пережить волнение, когда ждут объявление итогов голосования жюри. Для некоторых из ребят «Аниматика» станет определяющим событием в жизни и стартом профессионального пути.

Как участники фестиваля, так и почетные гости получили огромный заряд позитива от того потока идей, который генерировали юные аниматоры.

Режиссер Денис Чернов:

– Для меня роль фестиваля «Аниматика» заключается в том, что появляется возможность донести до детей, которые просто рисуют у себя дома забавные смешные картинки, мысль о том, что анимация может стать их профессией. И это будет их любимая профессия.

Режиссер Сергей Меринов:

– Фестиваль «Аниматика» добавит новых кадров в анимации. В фестивале участвовали дети из анимационных студий по всей России, которые победили в конкурсе, а также дети, которые никогда ранее не сталкивались с мультипликацией. Они ей увлеклись, им стало интересно, они поняли, как это может быть круто и вообще как классно самому попробовать создавать мультфильмы. Надеюсь, кого-то это привлечет в нашу профессию и в будущем он тоже станет мультипликатором.

Режиссер и продюсер Татьяна Киселева:

– Ребята все большие молодцы! Если бы вы могли видеть восторженные глаза детей на мастер-классах, ощутить волну радости на вручении дипломов конкурсантов во время открытия фестиваля! У «Аниматики» - огромная роль, без всяких сомнений. Ребята ждут возможностей заявить о себе, и «Аниматика» даёт им эту возможность.

Сценарист и продюсер Татьяна Белова:



– Нас всегда прекрасно встречали на «Аниматике». В 2023 г. появился размах, фестиваль хорошеет с каждым годом, становится ещё ярче, многограннее! Вызывает удивление, что так много хороших, много дельных, практически взрослых профессиональных работ. Некоторые хочется уже сразу отправить на взрослые фестивали. Я мечтаю так увлечь наших слушателей - талантливых, расположенных к анимации, так их вдохновить, чтобы после обучения в ВУЗах, они бы профессионально занялись анимацией, и пришли работать на наши проекты!

Следующий фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» пройдет в рамках подготовки празднования 100-летнего юбилея «Артека». Осенью зрителей ждет «Эхо «Аниматики» - показы конкурсных и финальных работ фестиваля пройдут на различных площадках страны.

Конкурсные работы победителей «Аниматики» можно посмотреть на платформе российской авторской анимации МультАнима https://multanima.ru .

Фото – МДЦ «Артек»

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