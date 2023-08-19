В Казанском кремле благоустроят территорию присутственных мест

Государственное бюджетное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству архитектуре» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта благоустройства двора объекта культурного наследия федерального значения - памятника «Присутственные места и консистории» в Казани. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Архитектурный ансамбль Казанского кремля, в состав которого входят «Присутственные места и консистории», является ядром исторического центра города. Проект двухэтажного здания Губернского правления (Присутственных мест) составил архитектор Василий Кафтырев, которого в 1767 году Сенат направил в Казань.

Протяженный фасад Присутственных мест имеет несколько отдельных входов с главной улицы, ведущих также насквозь во двор учреждения. Корпус делится на три секции. В центральной части размещалась Судебная палата. На второй этаж высшие чиновники и важные посетители поднимались по парадной лестнице, где находился центральный зал с 4 окнами. К лестнице примыкали «секретная» и «секретарская», в расположенных вдоль коридора комнатах сидели приказные служители. Под всеми помещениями тянется подвальный этаж со сводчатыми комнатами. В протяженном дворе между Присутственными местами и восточным пряслом кремлевской стены оставлены два боковых проезда.

С северной стороны к зданию Присутственных мест перпендикулярно примыкает корпус бывшей Духовной консистории, управлявшей делами Казанской епархии. Помещение консистории перестроено в 18 веке из существовавшего здесь в 16 века Архиерейского конюшенного двора, юго-восточным крылом постройка примыкает к Консисторской башне кремля. Фасады изменены в 19 веке в сторону упрощения.

В 1994 году были проведены работы по реставрации и приспособлению здания под Институт истории им. Ш. Марджани. В 2006–2009 годах велась реставрация Присутственных мест и консистории с расширением подвальных помещений для хранилища Музея археологии. Всего за это время отреставрировано более 9 тыс. кв. м площади корпуса.

Сегодня объект приспосабливают под музейную и образовательную функцию. В план работ входит устройство отопления, вентиляции, кондиционирования, электрооборудования, ремонт канализации и гидроизоляции, установка витражей и замена дверей.

Асфальт поменяют на колотую гранитную брусчатку, а вдоль фасада здания с северной части двора постелят газон. На территории высадят деревья и организуют композицию из комнатных растений в теневой зоне.

Застройщик – Государственное бюджетное учреждение «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский кремль». Проектировщик – Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.