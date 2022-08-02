В МГПУ с высокими баллами и победами в олимпиадах

Выросло количество поступающих в вуз победителей олимпиад школьников, а самыми популярными у абитуриентов стали программы, связанные с изучением иностранных языков, правом и государственным управлением: в МГПУ делятся первыми итогами приемной кампании-2022.

Приемная кампания в Московском городском педагогическом университете продолжается, но первые данные ивыводы о поступающих в 2022 году уже можно сделать на основании первых приказов о зачислении и заявлений, поданных на бюджетные места в бакалавриат на очную форму обучения.

Так, например, продолжает расти количество поступающих в вуз победителей олимпиад. В этом году 95 человек поступили в МГПУ без вступительных испытаний, в прошлом году таких было 80.

Среди поступающих на бюджетные места очной формы обучения самым популярным педагогическим направлением стало «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (право, обществознание)». Конкурс на него превысил 75 человек на место.

Самый большой конкурс — 86 человек на место — в этом году у будущих лингвистов на программу «Теория и практика межкультурной коммуникации — английский язык».

Помимо этих двух программ, в топ самых популярных у абитуриентов программ вошло и «Государственное и муниципальное управление», а также лингвистические программы, связанные с изучением испанского и французского языков.

Самым популярным индивидуальным достижением у поступающих остался аттестат с отличием, за который можно получить максимально возможные 10 баллов, его заявили 2206 абитуриентов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.