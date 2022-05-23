В Москве наградили финалисток ежегодного конкурса красоты «Мисс Федерация 2022»

В Торжественном Доме «Государь» уже в 7-й раз в Москве наградили титулами и призами финалисток ежегодного конкурса красоты «Мисс Федерация 2022». И каждый год «Мисс Федерация» для кого-то становится новой покоренной вершиной успеха. Проект Irbis Media Group стал известным как «конкурс без слез», задача которого — подарить каждой участнице свой королевский бал. Для конкурсанток он становится поворотным этапом жизни и открывает дорогу к международным конкурсам красоты. В его концепции лежит принцип «короны и призы для всех»! Какие титулы получили девушки в этом сезоне, расскажем в нашем репортаже.

Ведущими шоу стали Иван Ирбис и Алина Воля. В финале 10 отобранных на отборочном этапе участниц, анкеты которых можно было увидеть на сайте конкурса, ожидало дефиле, знакомство с жюри, шоу талантов и проверка эрудиции.

Жюри и партнёры конкурса «Мисс Федерация 2022»

В состав жюри вошли: Анна Мурашова – обладательница титула «Мисс Федерация 2021», Айгуль Абдуллина – основательница сети клиник авторской косметологии, врач с красным дипломом, эксперт по вопросам лечении кожи и проблем с питанием «Residence of beauty”, Эльшан Гусейнов – успешный предприниматель и основатель международной сети детейлинг-центров «Detailing Sam», Татьяна Черепанова – известный психолог, теле и радио-эксперт, с опытом работы более 17 лет, президент международной академии психологии.

«Семь лет подряд «Мисс Федерация» собирает на одной сцене ярких красавиц и умниц. Они талантливые и образованные личности, успешно совмещающие карьеру, саморазвитие, заботу о семье и социальную деятельность. И они очень разные. Во всех смыслах. Многих удивляет, что на одной сцене у нас могут быть участницы словно из отдельных категорий конкурсов («Мисс», «Миссис», «Мини» и т.п.). Но потом, когда зрители со всеми знакомятся, видят, как они проявляют себя на сцене, получается так, что каждая финалистка демонстрирует свою уникальность и красоту, подчеркивая индивидуальность другой. Нас нельзя назвать стандартным конкурсом. Он изначально задуман для взрыва стереотипов, форматов и шаблонов, потому что каждая финалистка достойна быть королевой. И на самом деле при отборе на этот финал, такие параметры как возраст, рост, тип фигуры, для нас не имеют большого значения. На первом месте – личность и ее неповторимая красота. И наша цель – проявить, показать именно ее, и поэтому у нас награждается «красота во всех проявлениях». Этот «мягкий формат» не то, что не отменяет фактор соперничества и конкуренции (все равно даже в нашем случае хотят главных титулов), но он значительно ослабляет его влияние на внутреннее состояние девушек. Атмосфера за кулисами всегда теплая, все друг друга поддерживают. Психологически, когда нет излишнего давления, зацепок, чтобы сравнивать себя с кем-то другим, человеку легче раскрыться и показать себя с лучшей стороны. И это то, что происходит, и то, что меня всегда приятно удивляет — как раскрытие внутренней красоты добавляет дополнительных красок участницам и делает их еще более красивыми. Получается паззл, который складывается из внешней и внутренней красоты, таланта, эрудиции. И общий паззл финала прекрасен именно разнообразием. Мы видим, что происходит тот самый wow-эффект у зрителей, который вдохновляет нас продолжать проект несмотря на все внешние трудности», – рассказывает учредитель конкурса, продюсер, специалист по PR Иван Ирбис.

Центральным этапом «бала 10 королев» традиционно становится «домашнее задание». Девушки вновь устроили для гостей и жюри настоящий концерт. И как раз проявляют эту лучшую сторону. Проект «Мисс Федерация» за 7 лет существования завоевал свою постоянную аудиторию, которая приходит на каждое шоу, активно голосует за участниц на сайте и следит за успехами участниц прошлых сезонов. Именно «шоу талантов» «завсегдатаи» ждут больше всего. И это не удивительно. Финалистки 7-го сезона угощали жюри приготовленными дома изысками: тортами, вкусными закусками, сербскими сладостями; другие исполняли «в живую» как «каверы» известных хитов, так и авторские песни, трогательно читали стихи, одна из участниц продемонстрировала прекрасную игру на фортепиано и приятным сюрпризом для одного из членов жюри стала авторская картина, нарисованная финалисткой специально к конкурсу.

На церемонии награждения на сцену вручать титулы и призы выходили представители спонсоров и члены жюри. Компания «Mosevrogroup», специализирующаяся на строительстве загородной недвижимости, вручила сертификат на сумму 50000 евро свой фаворитке, которая также станет лицом данного бренда. Олег Макаров подарил платье одной из победительниц из коллекции «1000 и одна ночь», расшитое янтарем и созданное в единственном экземпляре. Майя Брю вручила всем финалисткам коллекции квантовые духи «Queen» по авторскому составу. Анна Монахова подарила сертификаты на услуги центра квантовой психологии System. Айгуль Абдуллина и клиника Residence of beauty вручила подарки и индивидуальные приглашения в клинику авторской косметологии, которая славится своими феноменальными результатами и профессионализмом. Группа компаний Naariyal – крупнейший производитель в России вкусной и полезной продукции из кокоса, вручила наборы своей продукции из кокоса и других орехов всем участницам. Центры омоложения и красоты «Против правил» подарили всем сертификаты на процедуры. Психолог Татьяна Черепанова подарила всем финалисткам консультацию у высококвалифицированного психолога. И официальным цветочным партнером, вручившим всем королевам прекрасные букеты, стала международная сеть доставки цветов AMF. Также девушки получили развороты в журнале Megapolis Time.

По итогам 3-х этапов жюри посовещались и приняли решения по распределению титулов. Так, впервые в истории конкурса две девушки разделили одно место – «2-ая Вице-Мисс» поделили участницы Анна Слыш и Анастасия Франко. Также впервые в конкурсе был вручен титул в новой категории «Миссис» участнице Оксане Гордюшкиной, которая доказала, что можно быть участницей конкурса красоты в любом возрасте, и он не должен быть помехой или ограничивающей установкой для женщин.

По завершении коронации ведущие объявили о завершении праздника и попрощались со всеми до следующего года, а участницы отправились давать интервью и позировать фотографам уже в новых ролях, в ролях новых королев «Мисс Федерация».

Все титулы «Мисс Федерация 2022»:

«Мисс Федерация Совершенство года 2022» – Яна Яночкина

«Мисс Федерация Прорыв года 2022» — Полина Вольцева

«Мисс Федерация Девушка года 2022» — Милена Джорджич

«Мисс Федерация Модель года 2022» — Марина Левицкая

«2-я Вице-Мисс Федерация» и номинация «Приз зрительских симпатий» — Анна Слыш

«2-я Вице-Мисс Федерация 2022» — Анастасия Франко

«Вице-Мисс Федерация 2022» — Полина Барски

«Мисс Федерация 2022 – Евгения Иванова

«Гран-При Мисс Федерация 2022» — Ксения Шалаевская

«Миссис Федерация Гран-При 2022» — Оксана Гордюшкина

Фото – Олег АКЕНТЬЕВ, Роман ШЕЛОВ, Стас ДЕМИЧЕВ.

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