В Московской консерватории можно будет услышать соло ветра

24 сентября в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится очередной концерт из цикла “Музыка нашего времени”. Кульминацией вечера станет премьера “Песен холодного ветра” Святослава Оводова. Композитор долгое время записывал шум ветра у себя на балконе, на основе чего создал электронное сочинение, в котором солирует ветер.

Александра Дурсенева

Екатерина Кичигина

Екатерина Ферзба

Святослав Оводов

“Каждый концерт из цикла “Музыка нашего времени” – особенный. Каждый раз мы стараемся представить открытия в мире вокальной музыки, тем самым внося вклад в ее развитие. Так, например, в течение вечера прозвучит музыка тенора, вокального коуча Королевского театра “Ковент-Гарден” Александра Науменко, который специально для солистки Большого театра, заслуженной артистки России Александры Дурсеневой написал духовное произведение La preghiera (“Молитва”), и это также будет мировая премьера”, – поделилась автор проекта “Музыка нашего времени” Карина Погосбекова.

В рамках концерта прозвучит музыка таких композиторов, как Эдуард Артемьев, Джон Адамс, Иосиф Барданашвили, Валерий Гаврилин, София Губайдулина, Евгений Клюев, Ирина Манукян, Александр Науменко, Святослав Оводов, Александр Розенблат, Беат Фуррер.

В вечере примут участие заслуженная артистка России Александра Дурсенева (меццо-сопрано), Анна Абаян (сопрано), Екатерина Кичигина (сопрано), Екатерина Ферзба (сопрано), Полина Шароварова (меццо-сопрано), Михаил Нор (тенор), вокальное трио Melody, хор студентов Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова (руководитель Елена Бессонова), Григорий Кротенко (контрабас), Карина Погосбекова (фортепиано). Ведущий – Александр Водопьянов.

“Музыка нашего времени” – цикл концертов современной академической вокальной музыки с участием звезд российской и мировой оперы. В программах цикла звучат произведения всемирно признанных авторов и музыка молодых композиторов, всем известные произведения из оперного репертуара и редко исполняемая музыка.

Миссия проекта – продвигать творчество современных композиторов, именно поэтому в рамках цикла часто проходят мировые премьеры. Так, в 2019 году был впервые представлен вокальный цикл “Размышление” для баритона и фортепиано израильского композитора Анны Сегал. В 2020 году состоялась премьера молитвы “Отче наш” для вокального трио американского композитора Эли Тамара. Весной 2022 года состоялась мировая премьера сочинения Ильи Демуцкого “Из “Писем римскому другу” на стихи Иосифа Бродского.

Автор проекта “Музыка нашего времени” – пианист, концертмейстер, продюсер Карина Погосбекова. Закончила Московскую государственную консерваторию. Ведёт активную концертную деятельность. Выступала со многими мастерами оперной сцены, на протяжении 12 лет была постоянным концертмейстером народного артиста СССР Зураба Соткилавы. В качестве коуча и члена жюри Карина Погосбекова принимает участие в различных международных фестивалях, конкурсах и музыкальных проектах.

Когда? 24 сентября (суббота), начало в 19:00.

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