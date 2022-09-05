В Музее ART4 открывается персональная выставка Василия Кононова-Гредина «Семь язв семи Ангелов»

Художник представит работы, в которых исследует искусство как язык социума и поднимает вопрос о его бессмертии перед лицом постоянно меняющейся реальности. Значимые проекты автора — «Русская смерть», который стал лауреатом грантовой программы музея «Гараж» 2019 года, а также инсталляция «Сад камней», специальный проект в рамках «6-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства».

Василий Кононов-Гредин, видео «Машина сновидений №1», 2021

Василий Кононов — Гредин, лазерная гравировка, стекло, 2022

Василий Кононов — Гредин, лазерная гравировка, стекло, 2022

Василий Кононов-Гредин, найденное фото №1, пигментная печать на архивной бумаге, 2022

Василий Кононов-Гредин, найденное фото №2, пигментная печать на архивной бумаге, 2022

Василий Кононов-Гредин, найденное фото №3, пигментная печать на архивной бумаге, 2022

Василий Кононов-Гредин, найденное фото №4, пигментная печать на архивной бумаге, 2022

Выставочные проект «Семь язв семи Ангелов» — размышление о связях внутри языка и о возможных сценариях жизни в случае его распада. Искусство — суть язык. Память, передача знаний, связи между людьми, между человеком и животным, наше взаимодействие с природой, границы человеческого в пределах виртуального — это те темы, которые поднимаются в проекте, и о которых автор рассуждает языком искусства, который, как и любой язык, необходим для коммуникация между поколениями.

Данный проект был начат в 2021 году и состоит из трёх тотальных инсталляций в которых последовательно связана идея возможного развития социальных и рыночных отношений в обществе.

Художник использует различные визуальные инструментарии для создания многообразного языка, благодаря которому происходит общение со зрителем, в их числе 3D-моделирование виртуальной среды, аналоговая фотосъемка, комбинирование техник, 3D-печать, медная ковка, видео и другие медиумы.

«Название для проекта было выбрано сюрреалистическим методом. Я подумал о том, какое кино ближе всего соотносится с проектом, и этим фильмом оказалась «Седьмая печать» Ингмара Бергмана. Тогда я решил, что обращусь в поиске названия, как и Бергман, к «Откровению Иоанна Богослова». Открыв книгу наугад и остановившись на том месте, куда упал мой взгляд, я прочитал: «…Семь язв семи Ангелов». Так как в проекте происходит размышление о болезненных вопросах существования в постапокалиптическом и постчеловеческом мире, я решил остановиться на этом названии», – делится Василий Кононов-Гредин.

Трагедия человечества заключается в том, что каждому поколению приходится заново осваивать опыт предыдущего поколения, и в этой эстафете теряется приобретенный опыт преодоления насилия, рабства, эгоистического и корыстного отношения к миру. Если представить мир, в котором человек стал бессмертным, то до каких высот гуманизма и знания он мог бы подняться? Возможно, цифровое бессмертие, виртуальная реальность, искусственный интеллект и киборгизация — это то, что поможет человечеству в преодолении трагедии конца опыта. А возможно, это тоже тупик?

Выставка работает с 13 сентября – 5 ноября 2022 года.

Василий Кононов-Гредин (р. 1990) окончил Вятское художественное училище. Закончил институт современного искусства “БАЗА”. Лауреат грантовой программы Музея «Гараж» для молодых художников, работающих в сфере актуального искусства 2019/2020. В своих работах обращается к большим формам, пространству тотальной инсталляции. Работает со скульптурой, видео, объектами, живописью, запахами, звуком. Сочетая различные медиа, работает с тем, чтобы воздействие на зрителя было всестороннее. В произведениях внимание художника направлено на концептуальность замысла, монументальность, красоту и цельность формы. В глобальном контексте существует связь между культурами разных стран и религий, а исследование современных проблем нашего общества, его разобщенности, дает нам возможность понять человека.

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