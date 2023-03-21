В Московской школе кино пройдет День открытых дверей

2 апреля в Московской школе кино состоится День открытых дверей. Его участники смогут познакомиться с программами Школы и узнать о поступлении, учебе и дальнейших карьерных возможностях в индустрии от кураторов и выпускников МШК.

Московская школа кино — единственная школа в России, которая обучает всем кинопрофессиям. За 10 лет в МШК открылось более 55 программ для подготовки всех ключевых специалистов в киноиндустрии: от сценаристов и шоураннеров до композиторов кино и художников по костюму. Интеграция студента в профессиональное сообщество — одна из ключевых задач школы. Погружение в профессиональное коммьюнити происходит как за счет обучения у практикующих специалистов кино, так и благодаря совместным проектам с кинокомпаниями, а также защите диплома у независимых представителей индустрии.

Дипломные работы выпускников Московской школы кино ежегодно представлены в отечественных и международных кинофестивалях — Sundance Film Festival, Portobello Film Festival, Locarno Film Festival, Hot Docs Festival, die Seriale, «Кинотавр», ММКФ, Artdocfest. Система академического качества, опыт мировых киношкол, преподаватели-практики, мощная ресурсная база (в том числе, два съемочных кинопавильона) и постоянная связь с профессиональным сообществом создают уникальную образовательную среду для студентов Московской школы кино и возможность реализовать себя уже в процессе обучения востребованной профессии.

В программе Дня открытых дверей — презентации курсов и показ дипломных работ выпускников Школы, встречи с кураторами и преподавателями, ответы на вопросы абитуриентов. День открытых дверей – это отличная возможность не только лучше понять состав учебных программ и детали образовательного процесса, но и погулять по территории Школы и увидеть своими глазами, где учат делать кино, и встретить единомышленников.

День открытых дверей МШК начнется 2 апреля в 12.00. Полное расписание представлено на сайте школы.

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