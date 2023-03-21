Белгородская филармония продолжает отмечать Год Рахманинова

22 марта в Белгородской филармонии выступит уже знакомый белгородской публике Рiano PetroDuo из Санкт-Петербурга. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Анастасия Рогалёва и Дмитрий Петров (фортепиано) представят публике свою эксклюзивную программу, посвященную С.В. Рахманинову.

В этом году весь культурный мир отмечает 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова – великого русского композитора, пианиста и дирижёра. По всему миру, во всех концертных залах звучит его музыка. 22 марта на сцене Большого зала филармонии в исполнении фортепианного дуэта состоятся белгородские премьеры.

Напомним, что в фойе перед Большим залом располагается выставка «Сергей Рахманинов: "Я – русский композитор"». Экспозиция, посвященная жизни и творческому пути нашего гениального соотечественника создана на материалах богатейшего творческого архива Рахманинова, переданного родственниками и близкими друзьями композитора в разное время фонды Российского национального музея музыки.

На фотографиях, представленных на выставке, можно увидеть редко экспонируемые и малоизвестные фотоснимки и документы, ученические работы композитора, его авторские рукописи, транскрипции, аранжировки, генеалогическое древо рода Рахманинова.

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