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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москвариуме воссоздали сцену из сериала «Последний богатырь. Наследие»

editor
By editor
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START продолжает знакомить зрителей с новыми героями богатырской Вселенной, а чтобы сказочный мир Белогорья стал ближе к современной Москве уже сейчас, онлайн-кинотеатр перенес одну из знаковых сцен сериала в реальность — в самое сердце столичного Москвариума. Так получился тизер «Софья».

Дочери Ивана станут главными героинями новой истории: чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Марье придется сразиться со злом, проникшим в волшебный город, а Софье — отправиться в современную Москву. Порталом между двумя мирами станет волшебный источник, в который бесстрашно ныряет героиня. Именно эту сцену START воссоздал в одном из аквариумов Москвариума, сведя лицом к лицу «Софью» из волшебного мира и реального. Правда, в отличие от съемочной площадки проекта, в этот раз актрисе Эвелине Мазуриной не пришлось нырять в аквариум самой — за нее это сделала профессиональная дайверша.

«Я до сих прекрасно помню все детали съемки в аквариуме торгового центра, где, по сюжету, выныривает моя героиня. Вода бурлит, вокруг склизкие карпы — их было штук 30 — и совсем небольшое пространство для маневра. Читая сценарий, я представляла себе эту сцену в более просторном резервуаре, чем оказалось на самом деле, — смеется актриса. — Первые дубли я, конечно, теснилась, а потом сама, как рыба в воде, плескалась дубль за дублем. Провести полдня окруженной огромными карпами — интересный опыт, круто пробовать что-то новое. Для меня этот проект в целом — шанс попробовать такие вещи, которые, вероятно, никогда больше не попробуешь».

«Последний богатырь. Наследие» — проект совместного производства START, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Генерального партнера Сбер.

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