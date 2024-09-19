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«Одна дома. Великолепная пятерка»: в Москве стартовали съемки комедии с Виталией Корниенко

editor
By editor
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одна дома

Кинокомпании Берг Саунд и Russian World Vision под руководством Михаила Погосова и Константина Ёлкина объявили о старте съемок новогодней комедии «Одна дома. Великолепная пятерка». Режиссером картины выступил Руслан Паушу, исполнительным продюсером и соавтором сценария Дарья Орлова.

«Одна дома. Великолепная пятерка» — продолжение всеми полюбившейся истории. Первая часть фильма имела большой успех среди зрителей и вошла в ТОП-3 самых популярных проектов российских онлайн-кинотеатров за период прошедших новогодних каникул. Более того, картина получила специальный грант правительства Москвы за лучшее представление столицы в российском кино за 2023 год.

«Если кино так хорошо смотрят, у него должно быть продолжение. Это правило многих подобных франшиз, и оно сработало и в случае с проектом «Одна дома». Второй фильм — абсолютно самостоятельное произведение: с новым сюжетом и героями. Поэтому он будет интересен даже тем зрителям, кто не видел первую часть», — поделился продюсер Константин Ёлкин.

После событий первого фильма Стефания обнаруживает в себе талант актрисы. Параллельно со съемками она ведет популярный блог. Особенно он привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. Когда в один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма, в котором снимается Стефания — пони Геннадия, а ковбои-каскадеры упускают похитителей из виду, девочка решает взять дело в свои руки и обращается за помощью к подписчикам. Теперь Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и завершить съемки новогоднего хита.

одна дома великолепная пятерка

Главную роль в картине исполняет Виталия Корниенко, известная по фильму «Лед 2», сериалам «Папины дочки», «Пищеблок» и многим другим проектам. Также в фильме появятся Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Алика Смехова, Борис Дейков, Григорий Столбов, Роман Борзовский, Мария Верхова, Илья Малаков и другие.

«Конечно, ключевую роль в принятии решений о съемке проекта сыграла исполнительница главной роли Вита Корниенко. Это наша звездочка, и любой проект с ее участием воспринимается на ура», — признается Михаил Погосов.

«Хочу поделиться с вами новостью, что мы снимаем продолжение всеми полюбившейся картины «Одна дома». Моя героиня Стефания начинает сниматься в кино и вести блог о том, как проходят съемочные дни. Но на площадке происходит не только волшебство кино, но приключения с похищением героев и погонями! «Одна дома. Великолепная пятерка» — это добрая семейная комедия, которая зарядит позитивом, погрузит в необычную атмосферу», — добавила актриса Виталия Корниенко.

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