В Москве на аукционе продадут редчайший театральный эскиз из коллекции Сергея Лифаря

Эскиз из неосуществленной театральной постановки Всеволода Мейерхольда «Царь Федор Иоаннович» руки Дмитрия Стеллецкого, работы которого крайне редко попадают в открытые продажи, будет выставлен 30 июля на аукционе Клуба коллекционеров графики, который пройдет в особняке Вишневских. Также на торги среди 218 лотов выставят сразу три рисунка Ильи Репина, акварельные портреты Владимира Гау и два рисунка знаменитого архитектора Федора Шехтеля с уникальным провенансом. С 25 по 29 июля в особняке Вишневских будет действовать предаукционная выставка, где можно своими глазами увидеть эти редкие работы. Большая часть никогда ранее не была открыта широкой публике.

Дмитрий Стеллецкий. Царь Федор Иоаннович

Всего на втором аукционе Клуба коллекционеров графики будет представлено 218 лотов графики от XVI до XXI века. Среди них — работы таких признанных художников прошлого как Илья Репин, Владимир Гау, Константин Крыжицкий, Иван Пуни, Михаил Ларионов, Федор Шехтель, Татьяна Маврина. И несколько современных художников. Например, серия работ молодого художника Ивана Бекетова, чьи рисунки на прошлом аукционе показали наибольший рост цены.

Иван Бекетов. Бычки

Главным топ-лотом аукциона является акварельный эскиз костюма Дмитрия Стеллецкого, который оформлял спектакль Всеволода Мейерхольда «Царь Федор Иоаннович».

«Этот лот уникален сразу по многим причинам, говорит Сергей Подстаницкий, сооснователь Аукционного дома Клуба коллекционеров графики и основатель Клуба коллекционеров графики. Во-первых, Стеллецкий — талантливый художник, который смог совместить русский стиль с модерном. Вторая причина — в огромной редкости работ Стеллецкого на открытом арт-рынке, особенно работ периода до Первой мировой войны. Если театральные эскизы Бакста, например, часто встречаются в продаже, то немногочисленная графика этого художника практически вся разобрана по музеям. И наконец, эта работа из личной коллекции легендарного Сергея Лифаря, которая впоследствии оказалась в собрании барона де Роде. Яркий представитель парижской богемы, друживший со всеми знаменитостями того времени от Шанель до музыкантов Rolling Stone, барон сам по себе — важный персонаж арт-жизни того периода. Именно вся эта абсолютно уникальная история делает акварель Стеллецкого крайне ценной для коллекционера».

Несколько прекрасных образцы портретной графики Ильи Репина будут торговаться по стартовой цене 300 000 рублей. Портрет композитора Цезаря Кюи выполнен в технике литографии. Подобные литографии хранятся по многих музейных коллекциях страны, поэтому предлагаемая на аукционе работа фактически является признанным музейным артефактом. Также представлен и оригинальный рисунок Репина— портрет его близкого друга, импресарио, художника Василия Леви.

Илья Репин

Тонкий, виртуозный рисовальщик эпохи Серебряного века, Владимир Малявин больше известен своими портретами. Но на Аукционе Клуба коллекционеров графики будет представлена уникальная для него работа, на которой изображена собака, спящая на флаге. Это карикатура, насмешка над советской властью художника, который не признал власть большевиков и эмигрировал на запад. Такой аллегорический образ не имеет аналогов в творчестве этого художника. Примечательно, что в рамках этих торгов будет выставлен и портрет самого Малявина руки Бакста.

Владимир Малявин

Еще два топ-лота аукциона — два акварельных архитектурных эскиза Федора Шехтеля. Один из них — «Проект ампли (будуарной люстры)» выполнен для особняка Морозовой на Спиридоновке, другой — для особняка Смирновых на Тверском бульваре. В конце XIX века эскизы делались для фабрики художественной бронзы братьев Вишневских, которая была удостоена медали на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. С тех пор эти эскизы хранились в семье Вишневских и передаются на торги наследниками. Уникальнейший случай, когда провенанс работ известен на периоде более 100 лет.

Федор Шехтель. Проект ампли (будуарной люстры)

Парный портрет Ф.Н. И А.М. Челищевых 1851 года руки Владимира Гау, крупнейшего акварелиста XIX века, написавшего портреты всей светской знати от Николая I до Натальи Гончаровой, станет самым дорогим лотом аукциона — его стартовая цена составит 600 000 рублей.

Владимир Гау. Семейный портрет Ф.Н. И А.М. Челищевых

Творчество Татьяны Мавриной представлено двумя зрелыми работами художницы. Два пейзажа Мавриной сочетают в себе свободный импрессионисткий рисунок, свойственный парижских графикам того времени, с которыми она много общалась, и ее собственный русский стиль.

Татьяна Маврина

С 25 по 29 июля в особняке Вишневских будет действовать предаукционная выставка, где можно своими глазами увидеть все 218 лотов второго аукциона Клуба коллекционеров графики.

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