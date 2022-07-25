На ВДНХ завершился фестиваль «Маяковский Fest 2022»

С 19 по 24 июля на ВДНХ прошел фестиваль, приуроченный к 129-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Программа объединила мероприятия разного формата и была рассчитана как на взрослых, так и на юных посетителей Выставки. Гости узнали о жизни и творчестве известного русского поэта, послушали его стихи, посмотрели автобиографичный спектакль и фильм, где Маяковский сыграл главную роль. Участниками фестиваля стали порядка 700 человек.

«Маяковский Fest 2022» — новый проект культурно-просветительской программы «Знание. ВДНХ», организованный совместно с Государственным музеем В.В. Маяковского. Он шел шесть дней и объединил несколько площадок Выставки: павильон «Рабочий и колхозница», Музей «Слово», Музей кино, павильон «Книги» РОСИЗО и Дом культуры.

Открылся фестиваль 19 июля в павильоне «Рабочий и колхозница» литературным спектаклем «Я САМаяковский», на котором наиболее известные стихотворения поэта и цитаты из его автобиографии прозвучали из уст актеров театра и кино Евгения Петрова, Алексея Сусова и Павла Миленькина. 20 июля в Доме культуры состоялась лекция «Зайдите через тысячу лет, там поговорим», или Триумф и трагедия Владимира Маяковского». Участники узнали, что скрывалось за его эпатажным обликом, как Лиля Брик покорила сердце поэта и кто виноват в его трагической гибели.

На следующий день, 21 июля, в Музее славянской письменности «Слово» прошло творческое интерактивное занятие «Поэты Серебряного века — детям: Маяковский, Черный, Хармс». Самые юные участники культурной программы познакомились с детскими стихотворениями поэтов XX века в ходе увлекательной игры «Найди зверика». Этим же вечером в Музее кино на лекции «Футуристы выходят на экран, или Как Владимир Маяковский покорял кинематограф» обсуждались кинематограф раннего советского периода и дебют Маяковского в немом кино. После состоялся показ «Барышни и хулигана», где поэт сыграл одну из главных ролей.

На четвертый день фестиваля гостей ждал мастер-класс по живописи «Рисуем как футуристы», посвященный Маяковскому-художнику. Он прошел в самой авангардной локации Выставки, рядом с башней-колонной Эль Лисицкого. Вечером в павильоне «Книги» РОСИЗО состоялась лекция «Модный Владимир Маяковский, или Как Лиля Брик остригла и переодела поэта». На ней слушатели узнали, каким был настоящий Маяковский в повседневной жизни, за фасадом модной одежды и эпатажного поведения.

23 июля прошла еще одна лекция — «Музы Владимира Маяковского, или Почему романтичность не звучит сентиментально». «Маяковский любит женщин. Маяковского любят женщины» — именно так начинался киносценарий Маяковского, который он писал о самом себе. На встрече обсуждались азартная влюбчивость поэта и главная муза его жизни — Лиля Брик.

Завершил фестиваль поэтический вечер «В. Маяковский. Смерть при жизни и жизнь после смерти» 24 июля в павильоне «Рабочий и колхозница». Гости ВДНХ узнали, почему поэта называли «глашатаем революции», о его анафеме к концу жизни и резко возросшей популярности после смерти.

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