К 2026 году библиотека им. Н.А. Добролюбова в Нижнем Новгороде превратится в точку притяжения креативной молодежи

23 июля состоялась защита проектов финалистов федерального архитектурного конкурса «Экосистема Города» в Нижнем Новгороде. Проект-победитель будет воплощен в жизнь до 2026 года и станет частью новой комфортной городской среды.

Конкурс «Экосистема Города» проводится Роскультцентром и компанией «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Более 600 молодых архитекторов со всей страны участвовали в образовательном курсе, после чего по результатам выполненного домашнего задания было отобрано 50 финалистов. 5 команд по 10 человек отправляются в Нижний Новгород, Липецк, Тулу, Архангельск и Пермь, где под наставничеством профессиональных архитекторов разрабатывают проекты реальных объектов.

Первый очный воркшоп конкурса прошел в Нижнем Новгороде на минувшей неделе. Под руководством кураторов молодые специалисты разработали два проекта реконструкции библиотеки им. Н.А. Добролюбова и защитили их перед представителями власти.

Кураторами выступили основатель архитектурного бюро Stankevich.design и советник губернатора Псковской области по пространственному развитию Сергей Станкевич, доцент кафедры основы архитектурного проектирования МАРХИ Юрий Ермаков, руководитель отдела развития и спецпроектов Объединения «Манеж» и CEO архитектурного бюро DD:A|D Петр Толпин.

«Библиотека им. Н. А. Добролюбова — это не классическая библиотека, которая обветшала. Изначально это был жилой дом с интересной классической архитектурой, при этом сейчас объект погружен в современный мегаполисный район. Это не типичная история, поэтому с ней интересно работать», — поделился своими впечатлениями куратор проекта Сергей Станкевич.

Команды финалистов ждала интенсивная программа погружения в архитектурный контекст Нижнего Новгорода и насыщенная работа по созданию конкурсных проектов. С командами провели встречи главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов, архитекторы Василий Бандаков, Александр Сазонов, Екатерина Ехтарян и Илья Сакович.

Участники проекта совершили экскурсию по району, внимательно ознакомились с объектом — зданием Библиотеки им. Н. А. Добролюбова, которая является одним из важных культурных центров микрорайона. До 1997 года здание библиотеки носило статус объекта исторического и культурного наследия Федерального значения, как одно из «ленинских» мест города Горького (Нижнего Новгорода).

Ведущая тема работы Библиотеки — литературное краеведение, администрация активно сотрудничает с другими учреждениями культуры (музеями, школами искусств и т.д.), писателями, поэтами, историками. Также библиотека поддерживает контакт с внучатой племянницей Н. А. Добролюбова Татьяной Павловной Виноградовой, краеведом, профессором кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ.

Защита проектов двух команд-финалистов состоялась 23 июля в Доме Архитектора. В состав экспертного жюри вошли первый заместитель министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и главный архитектор области, председатель Архитектурного совета Сергей Попов, заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ и главный архитектор Архитектурной мастерской ННГАСУ, доктор архитектуры, профессор, член-корреспондент РААСН, член Архитектурного совета Анна Гельфонд, главный архитектор ООО НПП «Архитектоника», профессор ННГАСУ, член Градостроительного совета Нижегородской области, член-корреспондент РААСН и член Архитектурного совета Александр Худин, директор ООО «Творческая мастерская архитекторов Пестова и Попова» и член Союза Архитекторов России Елена Павлова, директор ООО АПМ «ВВС» и член Союза Архитекторов России Владимир Сметанин.

Открыла мероприятие руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова: «Перед нами участники, которые прошли долгий путь: прослушали образовательный курс, выполнили домашнее задание. Вас выбрали кураторы, и вы все — большие молодцы. Перед вами стояла ответственная задача — сделать концепции библиотеки Н.А. Добролюбова, и вы с ней справились!»

«Данный объект, библиотека им. Н. А. Добролюбова, важен с точки зрения создания локальных районных центров, которые бы стали точками притяжения для жителей, создавали комфортную среду, некую общность и являлись бы элементами построения гражданского общества», — отметил в своем выступлении Сергей Попов.

Команды представили два проекта реконструкции. Первая команда в своей работе учитывала историческую и существующую среду, дала отсылки к работам Николая Добролюбова и к современной философии. Вторая команда посчитала важным учесть запрос креативной молодежи района, сделать пространство максимально современным, при этом сохранить исторический дух.

После бурных обсуждений экспертное жюри выбрала победителей, ими стали участники второй команды: Василий Говорун (Москва, МАРХИ), Юлия Садчикова (Ростов-на-Дону, ААИ ЮФУ), Екатерина Мурик (Иркутск, НИ ИРГТУ), Екатерина Крыласова (Нижний Новгород, МАРХИ).

«Проект «Экосистема Города» подразумевает участие молодых архитекторов со всей страны. Этот подход позволяет наиболее продуктивно решать поставленные задачи. И мы учимся друг у друга в процессе», — поделились своими впечатлениями ребята.

«Поздравляем первых победителей конкурса «Экосистема Города»! В Нижнем Новгороде участники разработали современный многофункциональный проект реконструкции библиотеки как креативного пространства. Проект победителей будет реализован, и в этом уникальность нашего конкурса: молодые специалисты получают эксклюзивный опыт работы над реальным проектом, а регион — свежий молодой взгляд на облик библиотеки», — поделилась своими впечатлениями руководитель Роскультцентра и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

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