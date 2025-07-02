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В Москве начались съемки полнометражной комедии «Человек, который смеется»

editor
By editor
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человек который смеется
Фото: «НМГ Кинопрокат»

В Москве начались съёмки новой комедии Владимира Котта («Непослушник») «Человек, который смеётся». Популярный актер боевиков, известный своим суровым выражением лица, получает травму. Это приводит к неожиданному побочному эффекту — теперь он постоянно смеется. У фильма по-настоящему звездный состав. Помимо Евгения Цыганова снимаются Сергей Гармаш, Степан Девонин, Анастасия Красовская, Ирина Пегова и другие.

Дмитрий (Евгений Цыганов) — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея (Сергей Гармаш) сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия (Степан Девонин) гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино. Но как продолжать играть сурового киллера, если постоянно смеешься? И как общаться с людьми, особенно с тревожным Сергеем, которые воспринимают твой смех, как издевательство…

Идея картины родилась на основе реального случая: голландец Хууг Боссе после медицинской операции и неудачного наркоза стал страдать от редкого побочного эффекта — приступов бесконтрольного смеха.

Съёмки проходят в Москве и Туле. Фильм в начале 2026 года выпустит в прокат «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).

Владимир Котт, режиссер: 

«Иногда перемены приходят не с громким заявлением, а с чем-то странным, даже нелепым. Человек вдруг начинает смеяться — и больше не может остановиться. Мы рассказываем историю о том, как сбой может обнажить что-то настоящее. Про то, как за суровой маской может оказаться не пустота, а давно забытая близость к себе. Это кино о том, что случается, когда человек больше не играет, а начинает жить».

Евгений Цыганов, актер: 

«Мы с Дмитрием коллеги, он киноактер, я актер. Он проводит много времени на съемках, на площадке, в киновагончике, совсем как я. У него есть сын, у меня  сыновей больше. Мы как будто  и похожи, но вроде как и не очень. Он в основном снимается в крутых боевиках и играет крутых парней — я  не часто.. 

При всей анекдотичности и комедийности сюжета, все таки в этом фильме присутствуют важные размышления. Эта история про человека, у которого что-то поменялось в жизни, возможно, он стал более счастливым, потому что он позволил себе больше быть собой, а не соответствовать какой-то роли, в которой его привыкли видеть окружающие».

Сергей Гармаш, актер: 

«Это кино — терапия смехом для героев, для съёмочной группы и, надеюсь, получится для зрителя тоже».

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