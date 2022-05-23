«Грани» открыли гала-концерт в Государственном Кремлёвском Дворце

21 мая 2022 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся гала-концерт фестиваля «Новые лица — прежние идеалы».

Продюсерскому центру «Грани» выпала честь открыть программу вечера серией fashion-показов, представив на главной концертной площадке страны современную российскую моду. Все гости фестиваля стали свидетелями объединенного показа коллаборации дизайнеров, который состоялся в фойе Кремлевского Дворца. Свои коллекции показали российские бренды одежды: DNK.RUSSIA, Jyulidecor, Софья Терешина, PodiumkidS, FD Boutique, Светлана Анохина. Продюсер проекта – Елена Склярова. Режиссер-постановщик – Валерий Сороковой.

Изюминкой показов стало дефиле выпускниц Школы обаяния Валерия Сорокового (модели 40+), уже ставших известными по многим модным показам в Москве в сезоне 2021/2022. Особый интерес вызвала специальная коллекция DNK.RUSSIA, разработанная этим российским брендом совместно с «Роскосмосом».

Как прокомментировали, общаясь с журналистами, Елена Склярова и Валерий Сороковой, данный показ стал очередной вехой в цикле мероприятий, проводимых в этом году Продюсерским центром «Грани» с целью поддержать российских дизайнеров.

В задачи входит также знакомство широкой публики с художественными традициями одежды различных регионов России. Так, в начале года Центром «Грани» был представлен проект «Территория русской моды», который продолжится очередным событием уже в конце мая. В планах продюсерского центра – продолжение в этом году и других с успехом начатых ранее проектов – это Cinema Fashion и Главная детская неделя моды Kids Fashion Week.

А 5 июня Продюсерский центр «Грани» примет активное участие в праздновании 65-летия легендарного Центрального детского магазина (бывший «Детский мир»), представив полную версию грандиозной программы стыке цирка и моды Fashion show «CIRCUS», которая уже получила награду Ювелирной недели моды Estet Fashion Week как «Лучшее шоу» сезона.

Фото — Игорь СТРАЖИН

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