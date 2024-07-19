В Москве наградили лауреатов всероссийской премии «Мама года» от «Малышариков»

11 июля в Москве состоялась закрытая церемония награждения всероссийской премии «Мама года» от создателей анимационного проекта «Малышарики». Мероприятие прошло в формате торжественного бранча.

Премия призвана объединить активных мам и привлечь внимание к вопросам материнства и детства.

Статуэтки «Мама года» в семи основных номинациях вручили Аня Кораблева (продюсер проекта «Малышарики») и Анна Геллер (актриса театра и кино, голос Мамы в сериале «Малышарики»). Победительницами стали:

Оксана Кузьмина в номинации «Арт-мама»;

Ольга Гарина в номинации «Вкусно-мама»;

Мария Арифулина в номинации «Спорт-мама»;

Анна Ахметшина в номинации «Бизнес-мама»;

Виктория Петриченко в номинации «Лайфхак-мама»;

Таисия Асанова в номинации «Тревел-мама»;

Ирина Кудрявцева в номинации «Много-мама».

Специальный приз от партнера премии Radio Romantika получила Екатерина Губернаторова. Награду вручил продюсер радиостанции Илья Подгорный. А Людмила Михайленко получила приз от организаторов за самый душевный и креативный подход к прикладному искусству.

Также на мероприятии присутствовали представили партнеров премии «Мама года»: Екатерина Зайцева, основатель первого в России экскурсионного проекта для мам в декрете «Мамаход», и Виктория Демешина, арт-директор медиа для мам Liberty Magazin. «Я еще раз хочу поздравить всех победительниц и поблагодарить всех, кто принял участие. Мы получили более двухсот заявок и это в очередной раз доказывает, что «Малышарики» не просто детский мультсериал, а абсолютно семейный проект — полезный и нужный мамам и папам. Мы уверены, что каждая мама должна иметь медаль и корону. Просто потому что она — мама. То, сколько заботы, волнений, любви и тепла вмещает материнское сердце, делает каждую маму без исключения — мамой года!», — поделилась Аня Кораблева, продюсер проекта «Малышарики».