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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUВ Москве наградили лауреатов всероссийской премии «Мама года» от «Малышариков»

В Москве наградили лауреатов всероссийской премии «Мама года» от «Малышариков»

editor
By editor
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мама года - премия малышарики

11 июля в Москве состоялась закрытая церемония награждения всероссийской премии «Мама года» от создателей анимационного проекта «Малышарики». Мероприятие прошло в формате торжественного бранча.

Премия призвана объединить активных мам и привлечь внимание к вопросам материнства и детства.

Статуэтки «Мама года» в семи основных номинациях вручили Аня Кораблева (продюсер проекта «Малышарики») и Анна Геллер (актриса театра и кино, голос Мамы в сериале «Малышарики»). Победительницами стали:

  • Оксана Кузьмина в номинации «Арт-мама»;
  • Ольга Гарина в номинации «Вкусно-мама»;
  • Мария Арифулина в номинации «Спорт-мама»;
  • Анна Ахметшина в номинации «Бизнес-мама»;
  • Виктория Петриченко в номинации «Лайфхак-мама»;
  • Таисия Асанова в номинации «Тревел-мама»;
  • Ирина Кудрявцева в номинации «Много-мама».

Специальный приз от партнера премии Radio Romantika получила Екатерина Губернаторова. Награду вручил продюсер радиостанции Илья Подгорный. А Людмила Михайленко получила приз от организаторов за самый душевный и креативный подход к прикладному искусству.

Также на мероприятии присутствовали представили партнеров премии «Мама года»: Екатерина Зайцева, основатель первого в России экскурсионного проекта для мам в декрете «Мамаход», и Виктория Демешина, арт-директор медиа для мам Liberty Magazin.   «Я еще раз хочу поздравить всех победительниц и поблагодарить всех, кто принял участие. Мы получили более двухсот заявок и это в очередной раз доказывает, что «Малышарики» не просто детский мультсериал, а абсолютно семейный проект — полезный и нужный мамам и папам. Мы уверены, что каждая мама должна иметь медаль и корону. Просто потому что она — мама. То, сколько заботы, волнений, любви и тепла вмещает материнское сердце, делает каждую маму без исключения — мамой года!», — поделилась Аня Кораблева, продюсер проекта «Малышарики».

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