В Москве объявили победителей самого масштабного творческого фестиваля

11 мая в Москве состоялся финал одного из главных творческих студенческих событий – VII Открытого фестиваля «Московская студенческая весна». В этом году участие в нем приняли более 2500 человек из 70 университетов Москвы. Студенты представили свыше 450 творческих номеров.

Гала-концерт прошел на сцене «Московского продюсерского центра». Финалисты представили номера по 10 основным направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Оригинальный жанр», «Театральное», «Мода», «Танцевальное», «Журналистика», «Видео», «Арт»», «Концертная программа».

«Московские студенты ежегодно принимают участие в фестивале и демонстрируют свои таланты в самых разных направлениях. В свою очередь, мы выявляем и поддерживаем творческую молодёжь столицы, создаём условия для её самореализации. В состав делегации, которая направится на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», войдут 78 человек, они представят номера и уникальную единую многожанровую программу, впервые за пять лет», — прокомментировала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

По результатам конкурсных отборов определены 160 лауреатов, а в 5 направлениях — обладатели Гран-при фестиваля.

Партнерами Московской студенческой весны в этом году стали: российская сеть танцевальных центров «PROТАНЦЫ», музыкальный лейбл «ISTOKIA», арт-кластер «Таврида», Всероссийский молодежный форум «ШУМ», Медиа школа Останкино Ольги Спиркиной и фотограф Ирина Федосеенко. Они вручили победителям фестиваля свои специальные призы.

78 участников столичного этапа представят город на XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» с 18 по 24 мая в Самаре. Они выступят с 24 номерами, а также представят региональную программу — многожанровую постановку «Выше домов».

Организаторами фестиваля выступили Московская городская организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», Ассоциация студентов и студенческих объединений Москвы при поддержке Проектного офиса «Молодежь Москвы» Комитета общественных связей и молодежной политики города.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.