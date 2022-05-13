Открыт прием заявок для художников в проект «Искусство быть»

С 29 апреля по 29 мая 2022 года открыт прием заявок для художников и художественных коллективов на участие в арт-резиденции «Искусство быть» с последующей возможностью представить свой проект для конкурса на выставки проекта.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект «Искусство быть» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Искусство быть» — выставочный и образовательный инклюзивный проект. В этом году стартует третий цикл проекта, который будет представлен на трех площадках:

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск»;

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник;

Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина.

Тема этого года – Искусство быть: Запредельно близко.

Невозможность всецело понять мир другого граничит с максимальной близостью к его пониманию. Субъективное определяется наблюдателем, всецело зависит от его опыта, убеждений, физических возможностей. Понять мир другого значит полностью отождествить себя с ним, что иллюзорно и утопично, ведь любой наш опыт сугубо индивидуален, а чувства и эмоции персонифицированы. Есть ли объективное рядом с нами?

Важно, что исследование реальности другого посредством искусства подчеркивает реабилитационное значение проекта в контексте понимания инвалидности. Говоря здесь о субъективности, мы говорим об открытости к разным способам восприятия, которые не пересекаются и не совпадают, но пролегают запредельно близко друг к другу.

«Культурной нормой развития людей является их право ощущать себя полноценными, общественно-полезными членами социума. Широкий простор в этом открывает сфера инклюзивного искусства, когда погружение в творения художников позволяют участникам увидеть и представить иную картину мира, расширить горизонты», — говорит Марина Зубова, президент и учредитель Благотворительного фонда «Гольфстрим». «Для нормотипичных людей требуется среда, в которой они смогли бы научиться не бояться и принимать людей, которые в чём-то непохожи на них самих. В этом случае, пространство музея можно рассматривать как своего рода катализатор социального диалога», — добавляет она.

Арт-резиденция станет обязательным подготовительным этапом и пройдет в онлайн формате. Серия вебинаров предоставит художницам / художникам пространство диалога со специалистами по инклюзии и экспертами в области современного искусства.

Программа Арт-резиденции:

31 мая – объявление участников резиденции;

1 июня – 5 июля (1-2 вебинара в неделю + серия портфолио-ревью с куратором и приглашенными экспертами);

15 июля – объявление проектов-участников выставок 2022-2023 гг.

Для участия направьте CV и мотивационное письмо (не более 2500 знаков с пробелами) на адрес artinclusion2022@golfstreamfond.ru

Подробнее ознакомиться с положением проекта и тех заданием можно по ссылкам:

Дедлайн подачи заявок на участие — 29 мая 2022 года (до 23:30 по МСК).

Для справки:

«Искусство быть» — выставочный и образовательный инклюзивный проект Благотворительного фонда «Гольфстрим», инициированный в 2018 году совместно с Государственным центром современного искусства (г. Москва). Выставка объединяет в себе арт-объекты: инсталляции, интерактивные объекты, коммьюнити-арт проекты, созданные в соответствие с техническим заданием к Конкурсу, имеющие реабилитационный потенциал и инициирующие взаимодействие и общение посетителей различных социальных групп. В основе проекта «Искусство быть» заложен принцип партиципации, который подразумевает активное и деятельное вовлечение публики в диалог с произведением искусства и друг с другом.

В 2019 году проект был представлен на трех площадках: Государственный центр современного искусства, Москва, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Москва, Государственный центр современного искусства — «Арсенал», Нижний Новгород. Следующий цикл 2020-21 гг. также включал в себя три выставки на территориях: Музей Выксунского металлургического завода, Выкса, Центр современного искусства «Типография», Краснодар, Государственный музей-заповедник «Царицыно», Москва. Выставку и параллельную программу к ней посетили более 120 000 зрителей.

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» был создан в апреле 2011 года. За 11 лет мы помогли более чем 7000 людям с самыми разными тяжелыми диагнозами и их семьям независимо от возраста, места проживания и гражданства, характера лечения и реабилитации.

Наши благотворительные программы направлены, прежде всего, на детей и молодых людей с особенностями развития, а также членов их семей. Одна из основных задач фонда – продвижение темы социализации людей с ОВЗ, развития инклюзии через просветительскую деятельность. Мы стараемся освещать вопросы равенства и ценности каждого, раскрываем для широкой аудитории понятия реабилитации, абилитации в отношении детей и взрослых с ОВЗ, что, в свою очередь, меняет сознание людей, способствует развитию общества в целом. Мы помогаем сами и призываем оказывать разностороннюю помощь людям, которым это необходимо.

Наша миссия — работать для того, чтобы люди с особенностями развития могли чувствовать себя нужными и полезными в любых сферах жизни. Наша главная цель – содействовать развитию инклюзивной культуры общества, в котором есть место каждому. Для этого мы разрабатываем и реализуем программы, позволяющие обеспечить бесконфликтную интеграцию людей с ОВЗ в любые сферы жизни современного общества.

Официальный сайт благотворительного фонда «Гольфстрим» — golfstreamfond.ru .

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