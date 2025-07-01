В Москве открылась мультимедийная экспедиция на край света

В самом центре столицы на Пятницкой открылась завораживающая выставка «Большая страна: Тайны Камчатки» — погружение в один из самых загадочных и труднодоступных уголков планеты.

Это захватывающее путешествие по Камчатскому краю, где можно познакомиться с величественной вулканической природой, впечатлиться уникальными фотографиями диких животных, погрузиться в историю открытия края и услышать завораживающие звуки исчезающих языков коренных народов.

«Камчатка вообще, конечно, — бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — ранее отметил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Живая Камчатка — без фильтров

«Наша задача — не просто рассказать о Камчатке, а дать возможность услышать ее голос, увидеть ее глазами спутника, исследователя и человека, живущего в гармонии с этой суровой и красивой землей. Мы надеемся, что каждый посетитель унесет с собой не только знания, но и живой интерес к региону», — поясняет руководитель пространства Маша Айзина.

Выставка позволяет не просто узнать о Камчатке, но встать на ее землю — пусть и на мгновение.

Здесь можно:

Сфотографироваться на фоне панорамного пейзажа полуострова, будто оказавшись у подножия вулкана.

Разглядеть диких животных вживую — через объективы лучших фотографов дикой природы: нерп, бурых медведей, хищных птиц и огненно-рыжих лис.

Послушать исчезающие языки — эвенский, корякский, чукотский, ительменский. Эти звуки уходят, но пока живы — их можно услышать.

Прикоснуться к страницам первых географических экспедиций — интерактивные панели расскажут о героях, открывших Камчатку для мира, и покажут этапы великой исследовательской гонки.

Кино, которое дышит вулканом

Особое интерес представляют ежедневные показы документальных фильмов:

«Нерка. Рыба красная» — созерцательное кино о природных ритуалах Камчатки, где главная роль у рыбы, воды и времени.

— созерцательное кино о природных ритуалах Камчатки, где главная роль у рыбы, воды и времени. «Огненный лис» — камерная история о лисе, как символе дикой Камчатки, свободной и молчаливой, как сама земля.

Это редкие документальные ленты, где не человек рассказывает о природе, а сама природа ведет рассказ. Они не только восхищают — они заставляют замереть. Словно кто-то осторожно открыл дверь в другой мир.

Национальный парк «Командорские острова», «Кроноцкий государственный заповедник» и Фонд защитников природы проведут серию мероприятий (лекции, мастер-классы, презентации и показы фильмов), где посетители смогут познакомиться с уникальной, дикой и заповедной природой Камчатки и Командорских островов.

Миссия — не показать, а пробудить

По словам организаторов, задача проекта — не просто рассказать о Камчатке, а вызвать живую эмоцию, включить внимание и сострадание к ускользающей красоте.

«Мы хотим, чтобы люди не просто увидели Камчатку, но почувствовали, что она говорит с ними. Говорит голосом ветра, языками коренных народов, шорохом лап по траве, взглядом лисицы. Это про связь с живым и хрупким», — подчеркнул руководитель Представительства Камчатского края Власов Евгений.

Контекст выставки — Большая страна

Выставка о Камчатке — лишь часть большого проекта. Пространство «Большая Страна» посвящено самым красивым, малоизвестным и удивительным регионам России. Здесь же можно отправиться в мультимедийное путешествие по восьми уголкам страны — от заснеженных вершин до байкальских глубин, услышать ароматы регионов, погрузиться в атмосферу преданий и легенд.

Проект реализован при поддержке Представительства Камчатского края и под патронатом компании PIONEER.