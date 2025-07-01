Завершена реставрация Городской усадьбы М.А. Тарасова в Хлебном переулке

Завершена реставрация Городской усадьбы М.А. Тарасова, расположенной в Хлебном переулке, 21, – сообщила пресс-служба ГлавУпДК при МИД России. Комплекс зданий является объектом культурного наследия регионального значения и находится в хозяйственном ведении Предприятия.

Первые упоминания об этом владении относятся еще ко второй половине XVII века, когда участок принадлежал семье князя А.А.Волконского. Однако значительные изменений в планировке и застройке имения случились уже в 1900-е годы при новом хозяине – екатеринодарском предпринимателе Михаиле Аслановиче (Афанасьевиче) Тарасове.

Так, архитектору Михаилу Гейслеру был заказан проект особняка в неоклассическом стиле и служебного флигеля. Фасады двухэтажного, частью трехэтажного, с подвалом и антресолями кирпичного главного дома городской усадьбы были отделаны многочисленными деталями – вазонами, гирляндами, маскаронами и лепными фризами ампирного стиля.

После Октябрьской революции все семейство Тарасовых переехало во Францию, а сам комплекс зданий было отдано под нужды дипломатического корпуса.

Главной задачей реставрации, проведенной Департаментом капитального строительства ГлавУпДК при МИД России с 2023 по 2025 годы, стало сохранение и укрепление всех подлинных конструктивных и декоративных элементов фасадов зданий усадьбы.

В ходе работ по приспособлению к современному использованию были, в том числе, заменены свесы кровли, водосточные трубы и напольные покрытия балконов, выполнена огнезащита стропильной системы зданий и архитектурное освещение уличных фасадов главного дома.

Кроме того, устранены дефекты в отделке декора: восстановлена кладка аттиков и парапетов; расчищены и окрашены металлические изделия; отреставрированы наружные двери, расположенные со стороны Хлебного и Малого Ржевского переулков.

«Проведенные работы позволили вернуть фасадам здания исторический облик с его уникальными архитектурными элементами, задуманными при строительстве, акцентировав на них внимание в темное время суток за счет архитектурной подсветки», – отметил начальник отдела строительного контроля по объектам реставрации, капитального и текущего ремонта Департамента капитального строительства ГлавУпДК при МИД России Дмитрий Драчев.