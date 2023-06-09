В Москве открылась выставка, приуроченная к 20-летию Смешариков

8 июня в общественном пространстве «Хлебозавод», при поддержке Правительства Москвы, начала свою работу масштабная выставка «Смешарики. Искусство быть круглым», посвященная 20-летию легендарного анимационного проекта от ГК «Рики». Генеральный партнер проекта - Тинькофф Джуниор. Сопродюсером мероприятия выступает бюро Planet9. За 20 лет «Смешарики», на которых выросли миллионы россиян, не только стали частью национального культурного кода, но и сами, в свою очередь являются продуктом культуры.

В своей приветственной речи Илья Попов – основатель ГК «Рики» и один из соавторов проекта «Смешарики» отметил: «Я очень рад, что “Смешарики” состоялись как большой семейный проект и остаются актуальными и спустя 20 лет. Что особенно важно, зрители, которые выросли на нашем сериале, сохраняют к нему любовь. Надеюсь, что “Смешарики” будут жить в их сердцах и с годами останутся такими же актуальными».

Девять главных персонажей сериала соответствуют вековым архетипическим образам: учёный и крестьянин, красавица и поэт, артист и изобретатель и т.д. Мир Смешариков переносится из вневременной Ромашковой долины в нашу современность и оживает на глазах. Каждому из них посвящено отдельное круглое пространство – планетарий или оранжерея, салон красоты или кабинет, сцена или технопарк. Одной из задумок выставки стало единение поколений поклонников проекта, как тех, кто вырос вместе с ним, так и тех, кто только знакомится с удивительным миром Смешариков. Эту преемственность подчеркнула генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина:

«Не только «Смешарикам», но и группе компаний «Рики» в этом году 20 лет. Серьезный возраст для компании, и совсем небольшой в масштабах человеческой жизни. Можно сказать, что мы прошли этапы взросления, и накопив за плечами определенный опыт, знания, полны идеями и открыты миру. За эти годы, вместе с нашими зрителями мы стали настоящими друзьями. Многие из вас выросли вместе с нашими персонажами. Эта выставка – своего рода интерактивный фотоальбом, в котором мы собрали лучшие и яркие моменты жизни наших персонажей. А еще – это дверь в волшебный мир анимации, попасть в который мечтали многие из нас. И сегодня эта мечта осуществима. Добро пожаловать в мир Смешариков!»

Каждый посетитель выставки сможет сам стать частью любимого анимационного сериала. Детализация и масштаб поражают своей проработанностью. Этапами воплощения проекта от идеи до реализации поделилась Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики»:

«Мне кажется, сами Смешарики подтолкнули нас к созданию выставки: у круглых персонажей - круглая дата. Несколько лет назад художественный руководитель сериала Анатолий Прохоров сказал: “Мы хотим сделать такой проект, который станет событием детства для каждого”. И как всегда Маэстро был прав. Нам бы очень хотелось, чтобы эта выставка стала островком добра и детства, куда хочется возвращаться снова и снова. Наши персонажи – это вековые архетипические образы: изобретатель и поэт, красавица и ученый, коллекционер и алхимик. Поэтому, я искренне надеюсь, что каждый из вас захочет вернуться сюда вновь и в полной мере насладиться этой замечательной выставкой “Смешарики. Искусство быть круглым”».

Сопродюсером экспозиции выступает бюро Planet9, хорошо знакомое ценителям искусства по выставкам «Виктор Цой. Путь героя», «Балабанов», «Первая позиция. Русский Балет», «Линия Рафаэля», «Панк-культура. Король и Шут» и другим проектам.

В беседе с журналистами основатель и генеральный директор бюро Planet9, Агния Стерлигова отметила: «Именно здесь, на выставке, есть возможность буквально пройти через миры Смешариков. Мы постарались визуализировать каждый из них, придать характерные особенности. Но ориентировались не только на детскую аудиторию, но и на родителей. Мы надеемся, что зрители почувствуют себя героями этой Вселенной».

Курирует мероприятие Василий Успенский, известный искусствовед, автор многих выставочных проектов в России и Европе. В приветственной речи эксперт отметил, что «Смешарики» глубоко укоренены в массовой культуре. «Достаточно одной-двух серий чтобы понять, что за Барашем скрывается Пушкин, за Пином просматривается тень Фауста, Кар-Карыч - вылитый Шаляпин, а Ёжик - друг Щукина и Третьякова. При работе над выставкой, мы опирались на уже существующий проект “Смешарт”, в котором произведения классического искусство соединились с образами Смешариков. Получилась своего рода игра в ассоциации, в которую мы предлагаем поиграть на выставке и вам».

Словно ломая «четвертую стену», посетители выставки смогут попасть во Вселенную каждого персонажа: побывать в библиотеке Лосяша, заняться активными играми с Крошем, примерить модные новинки у Нюши, полюбоваться коллекционными альбомами Ёжика, посидеть за рабочим столом Бараша, заглянуть в сундук Совуньи, посетить высокотехнологичную лабораторию Пина и, сделать запоминающиеся фото на легендарной розовой скамейке. И детям, и взрослым будет интересно очутиться в особой зоне «Закулисья», где будут впервые представлены редкие эскизы и артефакты, позволяющие проследить все эпохи создания сериала и раскрывающие секреты культового проекта.

Здесь же, на выставке представят своё видение на Смешариков современные художники – Саша Фролова, Дима Шабалин, Александр Назаренко, Zak Mini Monster (настоящее имя — Захар Евсеев) и креаторы проекта Chiko & Roko. Классика и модерн в самых невообразимых и смелых решениях. Отдельное внимание заслужат необычные NFT-персонажи, которых посетители выставки увидят в разнообразных дизайнах и воплощениях. Кроме того, здесь можно будет прикоснуться к уникальным фигурам, созданным на основе цифровых персонажей в коллаборации телеканала «Суббота!», художника Миша Most и Смешариков.

Выставка «Смешарики. Искусство быть круглым» будет открыта ежедневно по будням с 12 до 22.00 и в выходные с 11 до 22.00 в пространстве «Хлебозавода» до 25 сентября 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.