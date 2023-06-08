САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка живописных работ Василия Куксы «Алтай – души моей исток» открывается в музее АРТМУЗА

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16 июня, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА (Санкт-Петербург, 13 линия В.О., 70) открывается выставка живописных работ Василия Куксы «Алтай – души моей исток».

Большую часть жизни Василий Кукса провёл на Алтае. Естественно, что в его произведениях ощущается личное, сокровенное отношение к каждому уголку этого живописнейшего региона. Чувствуется, как глубоко художник с ним сроднился. Изображая горы, реки, леса, степи, автор говорит и о себе, раскрываясь через лирическое, вдумчивое переживание скромной красоты окружающего мира.

Алтайские пейзажи Василия Куксы привлекают нас не только правдивым, осязаемым изображением ландшафтов; в них есть манящая прелесть особого настроения, мечтательного и поэтического.

За художником закрепилось устойчивое мнение как о пейзажисте, что справедливо: новеллы о природе явно преобладают в его творчестве. Линия, к которой принадлежит искусство Василия Куксы, традиционно сильна и восходит к «пейзажу настроения», задуманному и разработанному ещё В. Д. Поленовым.

Пейзаж тематически разделяется у Василия Куксы на серии. Конечно, Алтаю, - и степному, знакомому и прочувствованному художником с детства, и горному, - посвящено большинство картин. Отдельно среди алтайских пейзажей может быть выделен городской и сельский пейзаж.

Выставка продлится до 16 августа.

Как и на все выставки музея, вход свободный.

Шум весеннего водопада. 115х85. 2021г.

Василий Кукса. Шум весеннего водопада. 2021. Холст, масло, 115х85 см

Утренний луч. СевероЧуйский хребет. х.м. 45х110. 2023

Василий Кукса. Утренний луч. Северо-Чуйский хребет. 2022. Холст, масло, 45х110 см

Уймонска долина. х.м. 40х70. 2022

Василий Кукса. Уймонская долина. 2022. Холст, масло, 40х70 см

У Катуни осенней.х.м. 60х80.2022

Василий Кукса. У Катуни осенней. 2022. Холст, масло, 60х80 см

У заросшего пруда.х.м. 50х70.2022

Василий Кукса. У заросшего пруда. 2022. Холст, масло, 50х70 см

Среди кедров огоньки.х.м.45х90 2019

Василий Кукса. Среди кедров огоньки. 2019. Холст, масло, 45х90 см

Снежок мартовский. х.м. 70х50. 2023

Василий Кукса. Снежок мартовский. 2023. Холст, масло, 70х50 см

Скоро весна.х.м.60х40.2021

Василий Кукса. Скоро весна. 2021. Холст, масло, 60х40 см

Речка горная в деревне. х.м. 50х70. 2022

Василий Кукса. Речка горная в деревне. 2022. Холст, масло, 50х70 см

Проснулся ручеёк.х.м. 60х40. 2021

Василий Кукса. Проснулся ручеёк. 2021. Холст, масло, 60х40 см

Пригревает.х.м. 50х60. 2020

Василий Кукса. Пригревает. 2020. Холст, масло, 50х60 см

Погожим днем.х.м. 50х70. 2022

Василий Кукса. Погожим днём. 2022. Холст, масло, 50х70 см

Отчий дом. х.м. 40х60.2017

Василий Кукса. Отчий дом. 2017. Холст, масло, 40х60 см

Острова.(р.Катунь). х.м. 60х80. 2018

Василий Кукса. Острова (р. Катунь). 2018. Холст, масло, 60х80 см

Осень хмурится.х.м.40х60 2021

Василий Кукса. Осень хмурится. 2021. Холст, масло, 40х60 см

Осень на Телецком.Яхточка. х.м.50х70. 2021

Василий Кукса. Осень на Телецком. Яхточка. 2021. Холст, масло, 50х70 см

Осень в Тюнгуре. Белуха. х.м. 75х95.2022

Василий Кукса. Осень в Тюнгуре. Белуха. 2022. Холст, масло, 70х95 см

Осенняя идилия. оз.Телецкое.х.м. 60х80. 2021

Василий Кукса. Осенняя идилия. Озеро Телецкое. 2021. Холст, масло, 60х80 см

Осенняя горная речка. х.м. 80х60. 2019

Василий Кукса. Осенняя горная речка. 2023. Холст, масло, 80х60 см

Осенняя бирюза Чуи. х.м. 60х80.2023

Василий Кукса. Осенняя бирюза Чюи. 2023. Холст, масло, 60х80 см

Ожидание.(оз.Телецкое) х.м. 50х70.2023

Василий Кукса. Ожидание (оз. Телецкое). 2023. Холст, масло, 50х70 см

На Алтае бабье лето. х.м. 60х87. 2023

Василий Кукса. На Алтае бабье лето. 2023. Холст, масло, 60х87 см

Морозным днем.х.м. 40х60. 2021

Василий Кукса. Морозным днем. 2021. Холст, масло, 40х60 см

Мартовским днем. (Алтай, Чемал) х.м. 70х50.2019

Василий Кукса. Мартовский днём (Алтай, Чемал). 2019. Холст, масло, 70х50 см

Мартовским днем в деревне. х.м. 45х60.2023

Василий Кукса. Мартовский днем в деревне. 2023. Холст, масло, 45х60 см

Мартовский снег.х.м.40х60.2022

Василий Кукса. Мартовский снег. 2022. Холст, масло, 40х60 см

Лесной ручей.х.м. 60х40.2022

Василий Кукса. Лесной ручей. 2022. Холст, масло, 60х40 см

Кувшинки. х.м. 60х90. 2020

Василий Кукса. Кувшинки. 2020. Холст, масло, 60х90 см

Красные ворота. Алтай. х.м. 60х40 2021

Василий Кукса. Красные ворота. Алтай. 2023. Холст, масло, 60х40 см

Коровы.х.м. 50х120.2023

Василий Кукса. Коровы. 2023. Холст, масло, 50х120 см

Кедровый остров.х.м. 100х70. 2022

Василий Кукса. Кедровый остров. 2022. Холст, масло, 100х70 см

Катунь осенняя.(Кедровый остров) х.м. 60х80.2022

Василий Кукса. Катунь осенняя (Кедровый остров). 2022. Холст, масло, 60х80 см

Зимняя сказка. 80х120. 2019

Василий Кукса. Зимняя сказка. 2019. Холст, масло, 80х120 см

Зимний весенний день 45х90 2016

Василий Кукса. Зимний весенний день. 2016. Холст, масло, 45х90 см

Зима. х.м. 45х60. 2023

Василий Кукса. Зима. 2023. Холст, масло, 45х60 см

Заросший пруд. х.м. 60х90. 2020

Василий Кукса. Заросший пруд. 2020. Холст, масло, 60х90 см

Заводь на Чуе. х.м.60х80.2018

Василий Кукса. Завод на Чуе. 2018. Холст, масло, 60х80 см

Дыхание зимней Катуни.х.м. 75х95. 2023

Василий Кукса. Дыхание зимней Катуни. 2023. Холст, масло, 75х95 см

Дыхание весны. х.м. 60х80 2019

Василий Кукса. Дыхание весны. 2019. Холст, масло, 60х80 см

Домик в горах.х.м. 40х60.2022

Василий Кукса. Домик в горах. 2022. Холст, масло, 40х60 см

Дом-музей рериха. В.Уймон. х.м. 50х70. 2022

Василий Кукса. Дом-музей Рериха. В. Уймон. 2022. Холст, масло, 50х70 см

Деревня в горах.х.м. 70х90. 2022

Василий Кукса. Деревня в горах. 2022. Холст, масло, 70х90 см

Горная речка. х.м. 70х50.2022

Василий Кукса. Горная речка. 2022. Холст, масло, 70х50 см

Гейзерово озеро.х.м. 80х60. 2023

Василий Кукса. Гейзерово озеро. 2023. Холст, масло, 80х60 см

Восторг. Алтай.р.Кумир. х.м. 60х100.2023

Василий Кукса. Восторг. Алтай. 2023. Холст, масло, 60х100 см

Водопад Корбу.(Алтай).х.м. 70х50.2022

Василий Кукса. Водопад Корбу (Алтай). 2022. Холст, масло, 70х50 см

Весны начало.х.м. 60х40. 2023

Василий Кукса. Весны начало. 2023. Холст, масло, 60х40 см

Весенний Алтай. х.м. 50х70 2019

Василий Кукса. Весенний Алтай. 2019. Холст, масло, 50х70 см

Весенние контрасты. х.м. 60х80.2023

Василий Кукса. Весенние контрасты. 2023. Холст, масло, 60х80 см

В.Кукса. Катунь.Каменный гребень. 2018. х.м. 60х120

Василий Кукса. Катунь. Каменный гребень. 2018. Холст, масло, 60х120 см

В.Кукса. В горы. 2018. х.м. 80х120

Василий Кукса. В горы. 2018. Холст, масло, 80х120 см

В тени у водопада. х.м. 160х100. 2022

Василий Кукса. В тени у водопада. 2022. Холст, масло, 160х100 см

Бирюзовая Катунь. х.м. 100х140. 2022

Василий Кукса. Бирюзовая Катунь. 2022. Холст, масло, 100х140 см

Бирюзовая Катунь. 100х180. 2018

Василий Кукса. Бирюзовая Катунь. 2018. Холст, масло, 100х180 см

Бирюза Катуни.х.м.70х50.2021

Василий Кукса. Бирюза Катуни. 2021. Холст, масло, 70х50 см

Берег озера Телецкого. х.м. 50х70. 2021

Василий Кукса. Берег озера Телецкое. 2021. Холст, масло, 50х70 см

Белуха из осеннего Тюнгура. х.м. 50х70. 2023

Василий Кукса. Белуха из осеннего Тюнгура. 2023. Холст, масло, 50х70 см

Алтайский март. 80х60.2019

Василий Кукса. Алтайский март. 2019. Холст, масло, 80х60 см

Алтайская пасека.х.м. 60х80. 2020

Василий Кукса. Алтайская пасек. 2020. Холст, масло, 60х80 см

Алтай.Огоньки. х.м. 50х70. 2023

Василий Кукса. Алтай. Огоньки. 2023. Холст, масло, 50х70 см

Алтай.Берег Катуни. х.м. 60х40.2022

Василий Кукса. Алтай. Берег Катуни. 2022. Холст, масло, 60х40 см

Алтай. Северо-Чуйский хребет. х.м. 50х85. 2021

Василий Кукса. Алтай. Северо-Чуйский хреберт. 2021. Холст, масло, 50х85 см

Василий Павлович Кукса – родился 18 марта 1964 году в Алтайском края, село Родино.

Образование: Новоалтайское государственное художественное училище, Алтайская государственная академия культуры и искусства, курсы повышения квалификации — Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Является членом Союза художников России, членом международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО, членом Ассоциации «Искусство народов мира», член Творческого союза художников России, членом-корреспондентом Петровской Академии наук и искусств. Проходил стажировку в международном центре искусств «Cité des Arts» в Париже (2005–2006, 2010 гг.).

Неоднократно был отмечен городскими, краевыми, ведомственными, профессиональными наградами. Награждён Дипломами Союза художников России (2014 г., 2019 г.), серебряной медалью СХР (2020 г.) и Золотой медалью Творческого Союза художников России (2018 г.), Благодарностью Министра культуры РФ (2021г.).

Хорошо известен ценителям изобразительного искусства не только в России: его картины украшают частные коллекции во многих странах. Ряд работ автора находится в коллекции Государственного художественного музея Алтайского края, Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых, Новосибирского государственного художественного музея.

Василий Кукса участвует в международных, республиканских, зональных, краевых выставках и проектах. Проведено более сорока персональных выставок, как в России, так и за её пределами. Живёт и работает в Барнауле.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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