САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка живописных работ Василия Куксы «Алтай – души моей исток» открывается в музее АРТМУЗА

16 июня, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА (Санкт-Петербург, 13 линия В.О., 70) открывается выставка живописных работ Василия Куксы «Алтай – души моей исток».

Большую часть жизни Василий Кукса провёл на Алтае. Естественно, что в его произведениях ощущается личное, сокровенное отношение к каждому уголку этого живописнейшего региона. Чувствуется, как глубоко художник с ним сроднился. Изображая горы, реки, леса, степи, автор говорит и о себе, раскрываясь через лирическое, вдумчивое переживание скромной красоты окружающего мира.

Алтайские пейзажи Василия Куксы привлекают нас не только правдивым, осязаемым изображением ландшафтов; в них есть манящая прелесть особого настроения, мечтательного и поэтического.

За художником закрепилось устойчивое мнение как о пейзажисте, что справедливо: новеллы о природе явно преобладают в его творчестве. Линия, к которой принадлежит искусство Василия Куксы, традиционно сильна и восходит к «пейзажу настроения», задуманному и разработанному ещё В. Д. Поленовым.

Пейзаж тематически разделяется у Василия Куксы на серии. Конечно, Алтаю, - и степному, знакомому и прочувствованному художником с детства, и горному, - посвящено большинство картин. Отдельно среди алтайских пейзажей может быть выделен городской и сельский пейзаж.

Выставка продлится до 16 августа.

Как и на все выставки музея, вход свободный.

Василий Кукса. Шум весеннего водопада. 2021. Холст, масло, 115х85 см





Василий Кукса. Утренний луч. Северо-Чуйский хребет. 2022. Холст, масло, 45х110 см

Василий Кукса. Уймонская долина. 2022. Холст, масло, 40х70 см

Василий Кукса. У Катуни осенней. 2022. Холст, масло, 60х80 см

Василий Кукса. У заросшего пруда. 2022. Холст, масло, 50х70 см

Василий Кукса. Среди кедров огоньки. 2019. Холст, масло, 45х90 см

Василий Кукса. Снежок мартовский. 2023. Холст, масло, 70х50 см

Василий Кукса. Скоро весна. 2021. Холст, масло, 60х40 см

Василий Кукса. Речка горная в деревне. 2022. Холст, масло, 50х70 см

Василий Кукса. Проснулся ручеёк. 2021. Холст, масло, 60х40 см







Василий Кукса. Пригревает. 2020. Холст, масло, 50х60 см

Василий Кукса. Погожим днём. 2022. Холст, масло, 50х70 см

Василий Кукса. Отчий дом. 2017. Холст, масло, 40х60 см

Василий Кукса. Острова (р. Катунь). 2018. Холст, масло, 60х80 см

Василий Кукса. Осень хмурится. 2021. Холст, масло, 40х60 см

Василий Кукса. Осень на Телецком. Яхточка. 2021. Холст, масло, 50х70 см

Василий Кукса. Осень в Тюнгуре. Белуха. 2022. Холст, масло, 70х95 см

Василий Кукса. Осенняя идилия. Озеро Телецкое. 2021. Холст, масло, 60х80 см

Василий Кукса. Осенняя горная речка. 2023. Холст, масло, 80х60 см





Василий Кукса. Осенняя бирюза Чюи. 2023. Холст, масло, 60х80 см

Василий Кукса. Ожидание (оз. Телецкое). 2023. Холст, масло, 50х70 см

Василий Кукса. На Алтае бабье лето. 2023. Холст, масло, 60х87 см

Василий Кукса. Морозным днем. 2021. Холст, масло, 40х60 см

Василий Кукса. Мартовский днём (Алтай, Чемал). 2019. Холст, масло, 70х50 см

Василий Кукса. Мартовский днем в деревне. 2023. Холст, масло, 45х60 см

Василий Кукса. Мартовский снег. 2022. Холст, масло, 40х60 см

Василий Кукса. Лесной ручей. 2022. Холст, масло, 60х40 см

Василий Кукса. Кувшинки. 2020. Холст, масло, 60х90 см

Василий Кукса. Красные ворота. Алтай. 2023. Холст, масло, 60х40 см





Василий Кукса. Коровы. 2023. Холст, масло, 50х120 см

Василий Кукса. Кедровый остров. 2022. Холст, масло, 100х70 см





Василий Кукса. Катунь осенняя (Кедровый остров). 2022. Холст, масло, 60х80 см

Василий Кукса. Зимняя сказка. 2019. Холст, масло, 80х120 см





Василий Кукса. Зимний весенний день. 2016. Холст, масло, 45х90 см





Василий Кукса. Зима. 2023. Холст, масло, 45х60 см





Василий Кукса. Заросший пруд. 2020. Холст, масло, 60х90 см

Василий Кукса. Завод на Чуе. 2018. Холст, масло, 60х80 см

Василий Кукса. Дыхание зимней Катуни. 2023. Холст, масло, 75х95 см







Василий Кукса. Дыхание весны. 2019. Холст, масло, 60х80 см

Василий Кукса. Домик в горах. 2022. Холст, масло, 40х60 см





Василий Кукса. Дом-музей Рериха. В. Уймон. 2022. Холст, масло, 50х70 см

Василий Кукса. Деревня в горах. 2022. Холст, масло, 70х90 см

Василий Кукса. Горная речка. 2022. Холст, масло, 70х50 см





Василий Кукса. Гейзерово озеро. 2023. Холст, масло, 80х60 см





Василий Кукса. Восторг. Алтай. 2023. Холст, масло, 60х100 см

Василий Кукса. Водопад Корбу (Алтай). 2022. Холст, масло, 70х50 см

Василий Кукса. Весны начало. 2023. Холст, масло, 60х40 см





Василий Кукса. Весенний Алтай. 2019. Холст, масло, 50х70 см

Василий Кукса. Весенние контрасты. 2023. Холст, масло, 60х80 см

Василий Кукса. Катунь. Каменный гребень. 2018. Холст, масло, 60х120 см

Василий Кукса. В горы. 2018. Холст, масло, 80х120 см





Василий Кукса. В тени у водопада. 2022. Холст, масло, 160х100 см





Василий Кукса. Бирюзовая Катунь. 2022. Холст, масло, 100х140 см

Василий Кукса. Бирюзовая Катунь. 2018. Холст, масло, 100х180 см

Василий Кукса. Бирюза Катуни. 2021. Холст, масло, 70х50 см

Василий Кукса. Берег озера Телецкое. 2021. Холст, масло, 50х70 см

Василий Кукса. Белуха из осеннего Тюнгура. 2023. Холст, масло, 50х70 см





Василий Кукса. Алтайский март. 2019. Холст, масло, 80х60 см

Василий Кукса. Алтайская пасек. 2020. Холст, масло, 60х80 см

Василий Кукса. Алтай. Огоньки. 2023. Холст, масло, 50х70 см

Василий Кукса. Алтай. Берег Катуни. 2022. Холст, масло, 60х40 см

Василий Кукса. Алтай. Северо-Чуйский хреберт. 2021. Холст, масло, 50х85 см

Василий Павлович Кукса – родился 18 марта 1964 году в Алтайском края, село Родино.

Образование: Новоалтайское государственное художественное училище, Алтайская государственная академия культуры и искусства, курсы повышения квалификации — Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Является членом Союза художников России, членом международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО, членом Ассоциации «Искусство народов мира», член Творческого союза художников России, членом-корреспондентом Петровской Академии наук и искусств. Проходил стажировку в международном центре искусств «Cité des Arts» в Париже (2005–2006, 2010 гг.).

Неоднократно был отмечен городскими, краевыми, ведомственными, профессиональными наградами. Награждён Дипломами Союза художников России (2014 г., 2019 г.), серебряной медалью СХР (2020 г.) и Золотой медалью Творческого Союза художников России (2018 г.), Благодарностью Министра культуры РФ (2021г.).

Хорошо известен ценителям изобразительного искусства не только в России: его картины украшают частные коллекции во многих странах. Ряд работ автора находится в коллекции Государственного художественного музея Алтайского края, Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых, Новосибирского государственного художественного музея.

Василий Кукса участвует в международных, республиканских, зональных, краевых выставках и проектах. Проведено более сорока персональных выставок, как в России, так и за её пределами. Живёт и работает в Барнауле.

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