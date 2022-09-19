MusicAeterna проведет вторую творческую резиденцию в Москве. Она пройдет с 24 по 28 сентября. Вокруг двух вокально-симфонических концертов (поздние шедевры Дмитрия Шостаковича в Зале Зарядье и Lux Aeterna в Римско-католическом Кафедральном соборе) будет сгруппировано семь событий для разных аудиторий: мастер-классы для профессионалов, творческие занятия для всех желающих, поэтические чтения и тактильная репетиция для подопечных Фонда поддержки слепоглухих.

Формат творческой резиденции задуман как междисциплинарный проект, погружающий участников в музыкальный, художественный и общекультурный контекст исполняемых произведений и расширяющий пространство диалога между исполнителями и слушателями.

В первый день, 24 сентября зрители смогут принять участие в пластическом эксперименте и под руководством хореографа – мастера классического балета, современного танца и импровизации Ксении Бурмистровой – изобрести собственные движения на стихи цикла «Семь стихотворений А.Блока», которые прочтет актриса театра и кино, артистка Электротеатра «Станиславский» Алла Казакова.

В Четырнадцатой симфонии Шостакович обращается к поэзии Лорки, Аполлинера, Рильке и Кюхельбекера. Выбранные им стихотворения представляют собой яркие, контрастные сцены, полные конкретных примет места и времени: андалусийская таверна, камера французской тюрьмы, пушкинский Петербург… Артисты «Мастерской Брусникина» прочтут их на театрально-поэтическом вечере 25 сентября.

Три открытых для зрителей мастер-класса для студентов музыкальных вузов дадут солисты musicAeterna. Концертмейстер группы виолончелей, участник инструментального трио, которое сыграет «Семь стихотворений А. Блока», Алексей Жилин поделится своим опытом работы в струнном квартете (25 сентября). Владислав Песин покажет, как исполнители новой музыки могут творчески взаимодействовать с замыслами композитора в занятии с ансамблем «Эйфория» над сочинением Офера Пельца Blanc sur Blanc для флейты, кларнета, препарированного фортепиано и струнного квартета (27 сентября). Ливанская певица Рибаль Вебе, приглашенная солистка хора musicAeterna byzantina, специализирующаяся на византийских песнопениях, расскажет об арабском влиянии в византийской музыке и продемонстрирует вокальные техники, необходимые для исполнения уникальной мелизматики (28 сентября).

Артистка хора musicAeterna Арина Мирсаетова 24 сентября проведет два занятия для любителей хорового пения «Распев». Чтобы принять участие, нужно знать нотную грамоту и иметь базовые навыки пения. Участники встречи разберут партитуру и разучат русскую народную песню «Как у батюшки в зеленом саду» в хоровой обработке Шостаковича.

Участие во всех встречах и мастер-классах бесплатное. Подробноти на сайте https://musicaeterna.org .

Фото — Александра МУРАВЬЁВА

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