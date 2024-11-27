В Москве открылось мультимедийное пространство «Большая Страна»: Путешествие по России за 60 минут

Москвичи и гости столицы смогут отправиться в увлекательное виртуальное путешествие по России, не выходя за пределы Москвы. Восьмизальный мультимедийный проект «Большая Страна» на Пятницкой улице раскрывает перед посетителями всю красоту и мощь российских просторов — от вулканов Камчатки до Полярного сияния Териберки, от величия Урала до загадочной глубины Байкала. Здесь, всего за 60 минут, каждый сможет открыть для себя новые грани родной страны, почувствовать ее дух, услышать мелодии ее природы и фольклора.

Аудиовизуальная магия России: от Байкала до Эльбруса

Проект захватывает внимание с первой минуты: через современные мультимедийные технологии каждый зал пространства становится телепортом в мир удивительных природных чудес. В аудиосопровождении бархатного голоса актера Анатолия Кота, который рассказывает древние предания, гости смогут буквально ощутить себя на берегах летнего и зимнего Байкала, в гейзерной долине Камчатки или вблизи величественного Эльбруса. Специальные аудиовизуальные экспозиции воссоздаюут не только визуальные образы природы, но и уникальные звуки этих мест, от журчания воды до шума ветра и фольклорных песен, которые придадут путешествию по «Большой Стране» особую атмосферу.

Свой талисман или стикер-пак с помощью искусственного интеллекта

Но выставка — это не только захватывающее зрелище: в «Большой Стране» каждый гость сможет внести свою частичку в эту удивительную историю. Интерактивные мастер-классы позволяют создать уникальный стикер-пак, вдохновленный культурными и природными символами России, познать таинственный мир древнерусских рун, создавая свой собственный талисман. Искусственный интеллект поможет воплотить идеи посетителей, делая их частью волшебства этой выставки.

От создателей музея «В Тишине»

Проект «Большая Страна» реализован командой музея «В Тишине», который уже известен в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде своими новаторскими и успешными культурными проектами. Этот музей, ставший призером Международной Премии Президента РФ #МЫВМЕСТЕ 2023 г. и реализовавший многочисленные гранты Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив, а также гранты Мэра Москвы, вновь приглашает гостей к путешествию по России. На этот раз — в формате мультимедийного пространства, где каждый зал несет в себе частицу уникального наследия, древности и современности нашей страны.

«Мы хотим, чтобы каждый посетитель гордился нашей страной, узнал о ней новое и вдохновился на собственные путешествия. Экспозиция мультимедийного пространства «Большая страна» оформлена при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Представленные здесь артефакты ранее украшали павильон «Почувствуй Россию» на международной выставке «Россия» на ВДНХ и уже полюбились огромному количеству зрителей», — комментирует основатель проекта Маша Айзина.