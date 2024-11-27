РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Москве открылось мультимедийное пространство «Большая Страна»: Путешествие по России за 60...

В Москве открылось мультимедийное пространство «Большая Страна»: Путешествие по России за 60 минут

editor
By editor
67
Большая страна
Фото предоставлено пресс-службой проекта "Большая страна"

Москвичи и гости столицы смогут отправиться в увлекательное виртуальное путешествие по России, не выходя за пределы Москвы. Восьмизальный мультимедийный проект «Большая Страна» на Пятницкой улице раскрывает перед посетителями всю красоту и мощь российских просторов — от вулканов Камчатки до Полярного сияния Териберки, от величия Урала до загадочной глубины Байкала. Здесь, всего за 60 минут, каждый сможет открыть для себя новые грани родной страны, почувствовать ее дух, услышать мелодии ее природы и фольклора.

Аудиовизуальная магия России: от Байкала до Эльбруса

Проект захватывает внимание с первой минуты: через современные мультимедийные технологии каждый зал пространства становится телепортом в мир удивительных природных чудес. В аудиосопровождении бархатного голоса актера Анатолия Кота, который рассказывает древние предания, гости смогут буквально ощутить себя на берегах летнего и зимнего Байкала, в гейзерной долине Камчатки или вблизи величественного Эльбруса. Специальные аудиовизуальные экспозиции воссоздаюут не только визуальные образы природы, но и уникальные звуки этих мест, от журчания воды до шума ветра и фольклорных песен, которые придадут путешествию по «Большой Стране» особую атмосферу.

Свой талисман или стикер-пак с помощью искусственного интеллекта

Но выставка — это не только захватывающее зрелище: в «Большой Стране» каждый гость сможет внести свою частичку в эту удивительную историю. Интерактивные мастер-классы позволяют создать уникальный стикер-пак, вдохновленный культурными и природными символами России, познать таинственный мир древнерусских рун, создавая свой собственный талисман. Искусственный интеллект поможет воплотить идеи посетителей, делая их частью волшебства этой выставки.

От создателей музея «В Тишине»

Проект «Большая Страна» реализован командой музея «В Тишине», который уже известен в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде своими новаторскими и успешными культурными проектами. Этот музей, ставший призером Международной Премии Президента РФ #МЫВМЕСТЕ 2023 г. и реализовавший многочисленные гранты Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив, а также гранты Мэра Москвы, вновь приглашает гостей к путешествию по России. На этот раз — в формате мультимедийного пространства, где каждый зал несет в себе частицу уникального наследия, древности и современности нашей страны.

«Мы хотим, чтобы каждый посетитель гордился нашей страной, узнал о ней новое и вдохновился на собственные путешествия. Экспозиция мультимедийного пространства «Большая страна» оформлена при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Представленные здесь артефакты ранее украшали павильон «Почувствуй Россию» на международной выставке «Россия» на ВДНХ и уже полюбились огромному количеству зрителей», — комментирует основатель проекта Маша Айзина.

Предыдущая статья
«Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картинки и рисунки из музеев и частных собраний России»
Следующая статья
IP для IPO: фэшн-дизайнерам рассказали, как увеличить стоимость компании с помощью нематериальных активов

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru