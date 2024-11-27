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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ВДНХ принимает участие в Национальной премии России по ландшафтной архитектуре

editor
By editor
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вднх - ландшафтная архитектура
Фото © пресс-служба ВДНХ

В Москве 25 ноября стартовал юбилейный фестиваль «XV Национальная премия России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству», в котором принимает участие ВДНХ.

Главная выставка страны представляет на фестивале проект семейного тематического парка «Орион» в номинации «Лучший реализованный объект общественного пространства площадью 1‒5 га», а также проект реконструкции Нальчикского сквера в номинации «Лучший нереализованный проект общественного пространства площадью менее 1 га».

Семейный тематический парк «Орион» на ВДНХ открылся в июне 2023 года. Он расположен в южной части ВДНХ (со стороны 1-й Останкинской улицы). Это современное пространство для комфортного отдыха и развлечений детей и взрослых.

В прошлом летнем сезоне для посетителей работало пять уличных аттракционов. Среди них «Астродром» — футуристическая автошкола, где можно сдать экзамен на право управления космолетом, «Лунный экспресс», на котором «летают» на естественный спутник Земли и обратно, цепочная карусель «Торнадо», «Вальс часов» с огромным механизмом и «Аэротакси» — детская карусель с посадочными местами ― самолетиками. А еще тут круглогодично открыты Театр сказок, «Дом страхов» и «Школа спасателей».

В декабре прошлого года после реконструкции вновь заработал исторический кинотеатр «Круговая кинопанорама», который также является одной из локаций парка «Орион». Это первый в мире кинотеатр, где можно демонстрировать как современные фильмы, так и старые киноленты — их передают на экраны 11 восстановленных аппаратов. А этим летом в парке заработала канатная дорога. Новый всесезонный аттракцион получил название «Воздушный трамвай». Это одно из самых высоких сооружений такого типа в мире.

После реализации представленного на фестивале проекта Нальчикский сквер также станет важной точкой притяжения для гостей ВДНХ, излюбленным местом отдыха на свежем воздухе. В 2025 году будет завершена подготовка проектной документации, в 2026 году сквер будет полностью обновлен и украшен.

Согласно проекту, на данной территории будет создано удобное для посетителей пространство в стилистике исторической планировки Нальчикского участка. Обновленная локация будет сочетать в себе французские мотивы регулярного парка и традиционно сложившиеся на ВДНХ подходы к озеленению. В центральной части сквера будет организована площадка с солнечными часами и местами для отдыха с современной архитектурно-художественной подсветкой.

На территории сквера высадят деревья (ель, липа, краснолистный клен), хвойные и лиственные кустарники, создадут цветники с многолетними и однолетними растениями, обустроят розарии. В колористике сквера предполагается использовать элементы национальных орнаментов Кабардино-Балкарии.

Национальная премия России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству имеет статус значимой Российской профессиональной награды национального значения в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения. Мероприятие проводится в целях повышения качества окружающей среды, улучшения эстетического состояния ландшафтов в городах и сельских поселениях России, повышения престижа профессии ландшафтного архитектора в обществе.

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