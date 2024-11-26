В ГМИИ имени А.С. Пушкина представлена выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картинки и рисунки из музеев и частных собраний России»

На фламандский натюрморт можно смотреть бесконечно. Он притягивает изображаемым, хотя, безусловно, доля печали в нём есть. Что бы ни было – работы Николаса Каве, самого Снейдерса, Яна Баптиста Буля да и всех фламандцев – роскошь.

Битая птица, как живые фрукты, экзотические по тем временам и эпохе попугаи, конечно, цветочные композиции – всё это можно увидеть в залах музея. Фламандский натюрморт XVII полон символики и метафорического осмысления. Зрителю предлагается обратиться и к Библии, особенно в части цветочных натюрмортов с изображением Святого семейства.

Охотничьи трофеи, рынки и торговые лавочки – жизнь Антверпена XVII века бурлила как редкая другая. Философия, любовно-драматические истории, конечно, знаменитое «Memento mori» присутствуют на картинах. У каждого художника был свой стиль, своя манера письма. На выставке представлены как миниатюрные натюрморты, так и большие полотна, рисунки. Каждая работа достойна внимания и рассмотрения. Жесты и мимика животных, их расположение на картине, взгляд – за всем крайне интересно наблюдать.

Марина АБРАМОВА