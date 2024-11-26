РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМосква«Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картинки и рисунки из музеев...

«Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картинки и рисунки из музеев и частных собраний России»

editor
By editor
63
Буль-Ян-Баптист.-Картина.-Натюрморт-с-петухами-и-кроликами.-1680-е
Буль Ян Баптист. Картина. Натюрморт с петухами и кроликами. 1680-е

В ГМИИ имени А.С. Пушкина представлена выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картинки и рисунки из музеев и частных собраний России»

На фламандский натюрморт можно смотреть бесконечно. Он притягивает изображаемым, хотя, безусловно, доля печали в нём есть. Что бы ни было – работы Николаса Каве, самого Снейдерса, Яна Баптиста Буля да и всех фламандцев – роскошь.

Битая птица, как живые фрукты, экзотические по тем временам и эпохе попугаи, конечно, цветочные композиции – всё это можно увидеть в залах музея. Фламандский натюрморт XVII полон символики и метафорического осмысления. Зрителю предлагается обратиться и к Библии, особенно в части цветочных натюрмортов с изображением Святого семейства.

Охотничьи трофеи, рынки и торговые лавочки – жизнь Антверпена XVII века бурлила как редкая другая. Философия, любовно-драматические истории, конечно, знаменитое «Memento mori» присутствуют на картинах. У каждого художника был свой стиль, своя манера письма. На выставке представлены как миниатюрные натюрморты, так и большие полотна, рисунки. Каждая работа достойна внимания и рассмотрения. Жесты и мимика животных, их расположение на картине, взгляд – за всем крайне интересно наблюдать.

Бемден-П.-Картина.-Натюрморт-с-охотничьими-трофеями,-вторая-половина-XVII-века
Бемден П. Картина. Натюрморт с охотничьими трофеями, вторая половина XVII века
Муркерке-Я.-Картина.-Натюрморт-с-зайцем,-вторая-половина-XVII-века
Муркерке Я. Картина. Натюрморт с зайцем, вторая половина XVII века

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
На Игропроме в Москве представили игры для электромобиля

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru