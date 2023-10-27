Сергей Казаков-Подкин. Фиеста. 2023. Холст, масло

Галерея ARTSTORY вновь открывает широкой публике новые имена современных российских художников. Выставка «Сергей Казаков-Подкин. Артерии города» – первый масштабный персональный проект пермского художника в Москве. Сергей Казаков-Подкин – художник, который на протяжении последних трех лет не выходил за рамки выбранного формата, делал небольшие живописные полотна.

В галерее представлено 14 работ – они отличаются размером и содержат некоторые стилистические новшества, и были подготовлены автором специально для выставки.

Всего в проекте экспонируется около 80 живописных произведений разных серий. Эти серии, по словам автора, связаны друг с другом неразрывно и должны восприниматься скорее как темы, главы единого повествования. Самые знаковые из них – город, дороги и герои этих дорог, реки и корабли. Сюжеты, которые не вписываются в эти главы, на самом деле, повествуют о том же, но представляют взгляд с другой стороны, под иным углом.

Особенное место в творчестве Сергея Казакова-Подкина занимает индустриальный пейзаж. Нередко главным героем работ художника становится город. Художник обращает внимание на элементы городской застройки, которые характерны для многих населенных пунктов, что создает ощущение того, что перед зрителем оказывается не конкретная локация, но усредненный город. Удивительным образом зрители из разных точек России узнают изображенные фрагменты действительности, будто вплетая в сюжеты собственные переживания и воспоминания. Город Казакова-Подкина одновременно предстает огромным, поглощающим, заполненным промышленной архитектурой и, при этом, наделенным какой-то особенной привлекательностью, обаянием практически безлюдных пространств.

Автора интересует та часть урбанистической среды, которая находится под властью машин и часто недоступна обычным жителям. Больше того, нередко предметом его романтизации и эстетизации становятся районы промзон и заводы. Иногда на картинах Казакова-Подкина появляются люди – обезличенные, но при этом наделенные некоей важной, системообразующей миссией. Зачастую они кажутся декоративными, даже призрачными, но ощущение это ошибочно, ведь для художника очевидно значение Человека в созданном им мире.

«Сергею Казакову-Подкину удалось в своих картинах добиться практически идеального баланса между привычным, понятным реализмом и новым, актуальным прочтением живописного полотна. Он, с одной стороны, наследует традициям соцреализма, а с другой, переосмысляет их, предлагая зрителю совершить путешествие в настоящее, глядя на окружающую действительность через призму большой любви. Любви к своей стране, к каждой ее части и детали», – говорит куратор проекта, искусствовед Анна Апресян.

Сергей Казаков-Подкин. Артефакт. ТУ-114. 2022. Холст, масло

Сергей Казаков-Подкин. Дезинфекция. 2022. Холст, масло

Сергей Казаков-Подкин. Ликвидаторы. 2022. Холст, масло

Сергей Казаков-Подкин. Синий платочек. 2020. Холст, масло

Сергей Казаков-Подкин. Трудяга. 2022. Холст, масло

Сергей Казаков-Подкин. Ясный день. 2021. Холст, масло

Сергей Казаков-Подкин. Магистраль. 2021. Холст, масло

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