Работы фотохудожницы Танзили Ерониной представили в Арт-пространстве на территории завода Кристалл.

Автор заявляет тему своего проекта так: М.Она. (звучит как Мона), где «М» – мистика или магия, а вторая часть, «Она» – женщина. Именно таков взгляд этого художника. Зрителям предоставляется возможность посмотреть на мир глазами молодой талантливой женщины.

Танзиля Еронина родилась 14 июня 1983 года в городе Йошкар-Ола (Республика Марий Эл). Окончила Московский Открытый социальный университет, где получила высшее юридическое образование. Фотографией занимается около семи лет. Творческий взгляд Танзили формировался постепенно, как и развитие её мастерства: сначала переход с камеры обычного мобильного телефона на самую простую «мыльницу», а затем работа профессиональной фотокамерой. Все это время в её объективе были преимущественно люди. Именно они, мы с вами, интересуют автора больше всего.

Пройдя путь от простого рисования к дизайну одежды, Танзиля начала устраивать импровизированные показы мод, так как в юности серьезно мечтала стать дизайнером. Но только переехав в Москву, смогла эту мечту исполнить – сделать первые шаги в дизайне одежды.

Позже был опыт фотомодели для начинающих фотографов, где Танзиля познакомилась со своими будущими друзьями, коллегами и моделями, которые стали её учителями, единомышленниками, музами.

Сама художница говорит так: «Фотография – моя взаимная любовь. Я объединила свой опыт позинга, дизайна, визажа и начала снимать целые сюжеты…». Фотография для Танзили – это мистика, магия, момент Преображения.

Все кадры так или иначе пропитаны энергией за счёт света, тени, поз, грима. Художница стремилась показать, что каждая женщина обладает этой силой белой магии – она словно колдует, когда смотрит глубоким взглядом, говорит, двигает руками в воздухе, танцует, поёт колыбельную для ребёнка. Всё имеет свою энергию, которая, вдохновляет, создаёт, защищает, заклинает, завораживает.

Организаторы мероприятия постарались передать эту сложную и удивительно гармоничную гамму ощущений. Снимки, развешенные на тонкой незримой леске, словно парят в воздухе, погружая зрителей в увлекательный мир современной фотографии.

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