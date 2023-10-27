К 155-летию со дня рождения Марии Александровны Цветаевой в доме-музее Марины Цветаевой представлена выставка «Завещание матери».

Мария Александровна Цветаева (1868-1906) происходила из польского аристократического рода. Она не была красавицей, получила отличное по тем временам домашнее образование, училась живописи у художника Михаила Клодта. Мария Александровна была одарённой пианисткой, однако карьеру на данном поприще не сделала. Она стала второй супругой Ивана Владимировича Цветаева и матерью Марины и Анастасии.

Чувство долга, любовь к музыке, книгам немецкой литературе – всё это Мария Александровна прививала дочерям. «Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила, тут же, после каждого сорвавшегося «молодец!», холодно прибавляла: «Впрочем, ты ни при чем. Слух - от Бога». Так это у меня навсегда и осталось, что я - ни при чем, что слух - от Бога. Это меня охранило и от самомнения, и от само-сомнения, со всякого, в искусстве, самолюбия, - раз слух от Бога», - писала позже Марина Цветаева. Отношения Марины Цветаевой с матерью не были простыми, но в романтизме, любви к природе, верности высоким идеалам было «главенствующее влияние матери».

В доме-музее Марины Цветаевой сохранилось не так много вещей, связанных с жизнью её матери, но представлены фотографии Марии Александровны в кругу семьи, архивные документы, снимки европейских городов, где жила семья Цветаевых во время лечения Марии Александровны от чахотки. Таруса, Германия, Швейцария, Франция, Ялта. То места, связанные с детством Марины и Анастасии Цветаевых. Мария Александровна Цветаева была большой помощницей Ивану Владимировичу Цветаеву в создании знаменитого музея – она вела всю иностранную переписку. Вся глубина человеческих переживаний, страстей, сострадание к ближнему – всё это было у сестер Цветаевых, рано осиротевших, от матери. Мария Александровна ввела дочерей в мир прекрасного – искусства. Столь величественного и столь же беспощадного.

К детским снам клонясь неутомимо

(Без тебя лишь месяц в них глядел!),

Ты вела своих малюток мимо

Горькой жизни помыслов и дел.

Марина АБРАМОВА

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