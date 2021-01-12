В Москве пройдёт II Международный фестиваль искусств Юрия Башмета

С 18 января по 12 февраля 2021 года в Москве пройдет уже Второй Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета.

В этот раз программа фестиваля охватит сразу 12 концертных вечеров и 7 концертных площадок Москвы. В течение месяца мы приглашаем слушателей совершить вместе с маэстро Юрием Башметом впечатляющее путешествие по лучшим концертным залам и театрам столицы, и насладиться калейдоскопом звезд и жанров. Мировые премьеры, классическая музыка, спектакли, джаз, литературно-музыкальные действа со знаменитыми актерами театра и кино, а также уникальные концертные вечера в исполнении известных российских и иностранных музыкантов – все это ждет публику на Втором Зимнем международном фестивале искусств в Москве.

В разнообразной программе фестиваля обязательно найдётся культурное событие на любой вкус, ведь здесь объединились известные солисты, знаменитые оркестры, необычные ансамбли, исполняющие музыку различных эпох, жанров и направлений. Мероприятия фестиваля охватят все любимые места столичных меломанов и театралов: Концертный зал имени П.И. Чайковского, Большой зал консерватории, Концертный зал «Зарядье», Московский Международный Дом Музыки, МХАТ имени М. Горького, Московский театр «Современник» и Башмет Центр. При этом все события фестиваля пройдут со строгим соблюдением противовирусных мер.

«Этот год очень многому нас научил, в том числе менять планы на полном ходу, ведь ситуация с концертными залами постоянно меняется. Но несмотря на то, что все мы сейчас переживаем это непростое время, связанное с ограничениями по коронавирусу, мы приняли решение, что фестиваль обязательно должен состояться. Он даже начнется чуть раньше, чем в обычно, за неделю до моего Дня Рождения. Но и 24 января, конечно, традиционный концерт будет. И он снова будет очень особенным», – отмечает маэстро Башмет.

Как заметил Юрий Башмет, первый опыт проведения крупного фестиваля в Москве в 2020 году показал, что такой фестиваль городу жизненно важен.

«Огромная радость говорить о фестивале, как о втором, что означает – он живет и развивается. И даже больше, этот фестиваль – он не просто живет, он жизненно-искренний такой фестиваль получается. Мы остались во многом верны традиции, с которой строили первый фестиваль. Он заявил о себе как фестиваль искусств – это самое главное и интересное для меня на сегодня», – уверен Юрий Башмет.

Огромную поддержку фестивалю оказала и продолжает оказывать Правительство Москвы. Так, Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что еще Первый Зимний фестиваль искусств маэстро Башмета вызвал большой интерес у поклонников культуры.

«Этот фестиваль украсит культурную жизнь Москвы, станет открытием зимнего сезона и, уверен, порадует нас еще не один год», – отметил Мэр.

Афиша фестиваля удивляет не только мировыми премьерами, которых всегда ждет публика фестивалей маэстро Башмета во всех городах России, но и россыпью звездных участников из разных стран мира.

Среди них – знаменитые солисты Максим Венгеров (скрипка, Израиль), Ефим Бронфман (фортепиано, США), Ксавье Деместр (арфа, Франция), Маттиас Герне (баритон, Германия), Патрисия Копачинская (скрипка, Швейцария), Давид Фрай (фортепиано, Франция), Иштван Вардаи (виолончель, Венгрия), Нико Кук (гитара, Германия), Ксения Башмет (фортепиано), Игорь Бутман и его биг-бэнд, ансамбль Soqquadro Italiano (Италия), актеры театра и кино Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Михаил Пореченков и другие. Также на фестивале выступят сразу три коллектива маэстро Башмета: камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Фестиваль откроется 18 января и сразу – премьерой. В Концертном зале «Зарядье» пройдет музыкально-литературное действо «Есенин и Маяковский», посвященное двум гениям поэзии, ярым антагонистам XX века. В роли чтеца выступит Михаил Пореченков.

Еще одна большая мировая премьера фестиваля состоится 10 февраля: в МХАТе имени М. Горького публике будет представлен музыкальный спектакль «Свидание в Москве» на музыку Александра Чайковского, в постановке Павла Сафонова.

Кроме того, в программу фестиваля не могли не войти и другие спектакли, которые московская публика всегда ждет с особым трепетом. Так, еще один спектакль-концерт в режиссуре Марины Брусникиной «Онегин. Лирические отступления» состоится 26 января в Светлановском зале Дома музыки и с Елизаветой Боярской и Евгением Мироновым в главных ролях.

А 30 и 31 января гостям фестиваля представят спектакль «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Антуана де Сент Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского на сцене театра «Современник». Премьера спектакля состоялась в 2016 году в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи и с тех пор «Не покидай свою планету» идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом, и попасть на который неизменно трудно, вне зависимости от даты спектакля.

3 февраля в Концертном зале «Зарядье» выступит многократный участник фестивалей Юрия Башмета, итальянский ансамбль Soqquadro Italiano. Ансамбль привезет программу под названием ««La Stravaganza» – музыкальное путешествие с Антонио Вивальди». Благодаря современным технологиям – использованию видеографики и анимации – можно будет увидеть просторы Флоренции, полюбоваться её архитектурой и послушать не только знаменитые инструментальные концерты Вивальди, но и менее известную слушателям вокальную музыку.

А 8 февраля в программу московского фестиваля впервые войдет джаз – один из любимых жанров маэстро Башмета. Так, на одной сцене Концертного зала имени Чайковского встрется два коллектива – «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и Биг-бэнд знаменитого джазмена Игоря Бутмана с программой «Классика встречает джаз».

Особняком в программе стоят три концерта: концерт в день рождения маэстро Башмета 24 января, который он ежегодно проводит на сцене Концертного зала имени Чайковского. 2021 год не станет исключением и поздравить Юрия Абрамовича с музыкальными номерами придут его друзья и коллеги-музыканты. А 28 января в «Зарядье» пройдет концерт, посвященный уже ушедшему веку: «XX век. Век поиска», участие в котором примут в основном иностранные музыканты.

При этом в обоих концертах будут задействованы сразу два коллектива маэстро – и камерный ансамбль «Солисты Москвы», и большой симфонический оркестр «Новая Россия».

Завершится фестиваль большим гала-концертом в Большом зале консерватории 12 февраля при участии Сергея Гармаша, Ксении Башмет, Нико Кука и Всероссийского симфонического оркестра под управлением маэстро Башмета и Клаудио Ванделли.

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы в рамках программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», специальный проект совместно с Европейской ассоциацией фестивалей и концерты камерной музыки в Башмет Центре.

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