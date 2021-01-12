Центр фотографии имени братьев Люмьер откроется для посетителей 16 января

Центр фотографии откроется с 16 января 2021 двумя выставками — главного архитектурного фотографа Москвы Наума Грановского и современного американского фотографа Роба Вудкокса. Выставочные проекты будут продлены до конца февраля. Помимо выставок для посетителей будет открыт книжный магазин с коллекционными изданиями PhotoBookPoster.

Первая в Москве выставка американского фотографа Роба Вудкокса «Природные связи» продлена до 21 февраля. В своих фотографиях Вудкокс создает сюрреалистические композиции из человеческих фигур, органично вписывая их в окружающие пейзажи. Автор работает с танцорами, чтобы при помощи фотографии создавать поразительные образы и композиции, используя застывшие в движении человеческие тела как идеальную геометрию. По словам куратора выставки, каждая его работа – это попытка переосмыслить гармоничное сосуществование человечества с окружающей средой и природой. Роб Вудкокс вдохновляется работами таких авторов, как Тим Уокер, Эухенио Рекуэнко, Рене Магритт, Энни Лейбовиц, Сальвадор Дали и Ричард Аведон. На выставке в Центре фотографии будут представлены самые яркие работы автора из разных серий и периодов творчества. Все они объединены одной темой – связи природы и человека. В выставку также вошла новая серия работ, созданная в период пандемии в 2020 году.

Роб Вудкокс. Путешествие во времени

Москва Наума Грановского 1920 — 1980

Наум Грановский. Зима на Ленгорах. 1960-е гг. © Галерея Люмьер

Выставка главного архитектурного фотографа столицы Наума Грановского будет работать до 23 февраля. Юбилейная выставка Наума Грановского – большой ретроспективный проект, объединяющий работы, созданные Грановским в эпоху советского модернизма. Более девяноста работ автора, представленных на выставке, покажут, как менялась столица и развивалась советская архитектура. «Московский летописец», «главный архитектурный фотограф СССР» – так называли Наума Грановского современники. На протяжении более чем полувека Москва оставалась главным героем его фотографий, он смотрел на неё как на живого человека, отмечая все изменения, которые с ней происходили. Он приходил на одни и те же улицы и площади, последовательно собирая меняющийся облик Москвы XX века. Многое из того, что Грановский снимал в 60-е – 80-е годы уже не существует: снесены гостиницы «Интурист» и «Россия», не осталось самого большого в СССР открытого бассейна «Москва» и любимого многими колеса обозрения в Парке Горького.

Больше фотографий представлено по ранее предложенным ссылкам.

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