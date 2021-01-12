Стартовал новый проект «Внутри ЦБС ЦАО»

Что такое современная библиотека? Кто сейчас работает с книгами? Чему можно научиться в читальнях? Какие планы и новости? Библиотеки центра Москвы представляют серию видеоинтервью с нашими сотрудниками.

В проекте «Внутри ЦБС ЦАО» читатели узнают, как работают библиотеки изнутри и чем могут порадовать, кроме качественной литературы на любой вкус. Ведь каждая из современных читален сейчас – это не только крупный книжный фонд, но и креативное пространство с самыми разными проектами и направлениями: от музыки и театра до науки и бизнеса.

Мы будем знакомить вас с нашей командой, рассказывать о главных новостях и планах, делиться интересными историями из жизни Библиотек центра Москвы. И, конечно же, говорить о книгах, авторах и обо всем, что связано с литературой.

Первый ролик – интервью с Марианной Левитовой, генеральным директором ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО».

Мы подведем итоги 2020 года и расскажем, каким видим 2021. Как библиотеки смогли продолжить работать «на удаленке»? Что нового придумали для читателей? Какие масштабные проекты планируем в новом году? Кроме того, поговорим, как изменилась профессия библиотекаря в современном мире, о роли чтения в работе, и о том, почему интерес людей к читальням – снова в тренде.

В роли ведущего – Сергей Шестаков, ведущий менеджер Библиотеки №18 имени В.А. Жуковского, художественный руководитель молодёжного театра «Б.Э.Т.».

Смотрите выпуск на YouTube-канале Библиотек центра Москвы: https://youtu.be/MDO-kqCHwmE

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