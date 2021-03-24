В Москве пройдёт премия Colorist Award

Independent Colourists Guild (Неза­ви­си­мая Гиль­дия Коло­ри­стов) (ICG) — это меж­ду­на­род­ное сооб­ще­ство про­фес­си­о­наль­ных коло­ри­стов, целью кото­рой явля­ет­ся раз­ви­тие и под­держ­ка коло­ри­стов со все­го мира. Член­ство в Гиль­дии явля­ет­ся пол­но­стью бес­плат­ным и основ­ным кри­те­ри­ем для при­ня­тия в член­ство ICG явля­ет­ся про­фес­си­о­на­лизм и опыт каж­до­го из участников.

Гиль­дия предо­став­ля­ет обра­зо­ва­тель­ную плат­фор­му для раз­ви­тия, тех­ни­че­скую под­держ­ку по раз­лич­ным аппа­рат­но-про­грамм­ным ком­плек­сам цве­то­кор­рек­ции и конеч­но же боль­шое сооб­ще­ство, в кото­рое вхо­дят участ­ни­ки со всех континентов.

С момен­та офи­ци­аль­но­го осно­ва­ния Гиль­дии (сен­тябрь 2017 года), про­цесс раз­ви­тия внут­ри сооб­ще­ства посто­ян­но раз­ви­ва­ет­ся и напол­ня­ет­ся новы­ми про­фес­си­о­на­ла­ми в обла­сти цветокоррекции.

По состо­я­нию на декабрь 2020 года, участ­ни­ка­ми Гиль­дии явля­ют­ся про­фес­си­о­наль­ные коло­ри­сты из 82 стран мира.

На сего­дня ICG — это самое круп­ное меж­ду­на­род­ное сооб­ще­ство про­фес­си­о­наль­ных коло­ри­стов в мире.

В мар­те 2020 года стар­то­вал боль­шой уни­каль­ный меж­ду­на­род­ный про­ект для коло­ри­стов — «Colorist Awards».

Орга­ни­за­то­ры с радо­стью пред­став­ля­ют это Гран­ди­оз­ное собы­тие 2020 года!

Пре­мия COLORIST AWARDS 2020 пер­вая в мире спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ная про­фес­си­о­наль­ная Пре­мия сре­ди коло­ри­стов, за дости­же­ния и твор­че­ское раз­ви­тие в обла­сти цветокоррекции.

Пре­мия пла­ни­ру­ет­ся как еже­год­ная, а цере­мо­ния награж­де­ния будет про­хо­дить каж­дой вес­ной в раз­ных стра­нах, так как это пол­но­стью неза­ви­си­мое и меж­ду­на­род­ное собы­тие, без поли­ти­ки, без анга­жи­ро­ва­ния, и без эли­тар­но­сти и избранности.

При этом Орг­ко­ми­тет с радо­стью отме­ча­ет, что пер­вая Пре­мия состо­ит­ся в сто­ли­це Рос­сии, в горо­де Москва, 29 мар­та 2021 года, в кино­те­ат­ре «Мос­ки­но Космос».

В Пре­мии Colorist Awards 2020 преду­смот­ре­но 6 номинаций*:

Луч­шая цве­то­кор­рек­ция в Кино;

Луч­шая цве­то­кор­рек­ция в Рекламе;

Луч­шая цве­то­кор­рек­ция в Музы­каль­ном видео;

Луч­шая цве­то­кор­рек­ция в Доку­мен­таль­ном фильме;

Луч­шая цве­то­кор­рек­ция в Корот­ко­мет­раж­ном фильм;

Луч­шая цве­то­кор­рек­ция в Сериале.

Офи­ци­аль­ный сайт Colorist Awards — www.coloristawards.com .

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Орга­ни­за­то­ры отме­ча­ют, что в даль­ней­шем чис­ло номи­на­ций может быть увеличено.

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