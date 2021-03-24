В Москве пройдёт премия Colorist Award

Independent Colourists Guild (Независимая Гильдия Колористов) (ICG) — это международное сообщество профессиональных колористов, целью которой является развитие и поддержка колористов со всего мира. Членство в Гильдии является полностью бесплатным и основным критерием для принятия в членство ICG является профессионализм и опыт каждого из участников.
Гильдия предоставляет образовательную платформу для развития, техническую поддержку по различным аппаратно-программным комплексам цветокоррекции и конечно же большое сообщество, в которое входят участники со всех континентов.
С момента официального основания Гильдии (сентябрь 2017 года), процесс развития внутри сообщества постоянно развивается и наполняется новыми профессионалами в области цветокоррекции.
По состоянию на декабрь 2020 года, участниками Гильдии являются профессиональные колористы из 82 стран мира.
На сегодня ICG — это самое крупное международное сообщество профессиональных колористов в мире.
В марте 2020 года стартовал большой уникальный международный проект для колористов — «Colorist Awards».
Организаторы с радостью представляют это Грандиозное событие 2020 года!
Премия COLORIST AWARDS 2020 первая в мире специализированная профессиональная Премия среди колористов, за достижения и творческое развитие в области цветокоррекции.
Премия планируется как ежегодная, а церемония награждения будет проходить каждой весной в разных странах, так как это полностью независимое и международное событие, без политики, без ангажирования, и без элитарности и избранности.
При этом Оргкомитет с радостью отмечает, что первая Премия состоится в столице России, в городе Москва, 29 марта 2021 года, в кинотеатре «Москино Космос».
В Премии Colorist Awards 2020 предусмотрено 6 номинаций*:
- Лучшая цветокоррекция в Кино;
- Лучшая цветокоррекция в Рекламе;
- Лучшая цветокоррекция в Музыкальном видео;
- Лучшая цветокоррекция в Документальном фильме;
- Лучшая цветокоррекция в Короткометражном фильм;
- Лучшая цветокоррекция в Сериале.
Официальный сайт Colorist Awards — www.coloristawards.com .
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- Организаторы отмечают, что в дальнейшем число номинаций может быть увеличено.