ЛитМост c историком моды Мэган Виртанен

26 мар­та, в 14.00, в рам­ках про­ек­та «#Лит­Мост. Экс­мо объ­еди­ня­ет» состо­ит­ся онлайн-встре­ча с Мэган Вир­та­нен, исто­ри­ком моды и авто­ром кни­ги «Совет­ская мода. 1917–1991».

Мэган Вир­та­нен высту­па­ет с лек­ци­я­ми и кон­суль­та­ци­я­ми на мно­же­стве пло­ща­док – от музеев до обра­зо­ва­тель­ных цен­тров, от биб­лио­тек до уни­вер­си­те­тов, от твор­че­ских сту­дий до биз­нес-меро­при­я­тий. Пре­по­да­ва­ла исто­рию костю­ма в СПб­ГУ, писа­ла мате­ри­а­лы для «Harper’s Bazaar», «РИА Ново­сти», «Собака.ру».

В изда­тель­стве «Дрим­бук» недав­но вышел совер­шен­но уни­каль­ный аль­бом ее автор­ства «Совет­ская мода. 1917–1991». Это не толь­ко подроб­ный рас­сказ о моде со вре­мен 1917-го вплоть до озна­ме­но­вав­ше­го рас­пад СССР 1991 года, но куль­ту­ро­ло­ги­че­ское иссле­до­ва­ние и пара­док­саль­ный ответ на вопрос, а была ли мода в Совет­ском Союзе.

У Мэган Вир­та­нен за пле­ча­ми боль­шой опыт лек­ций по исто­рии моды. Ее выступ­ле­ния все­гда яркие и живые. Пред­сто­я­щая онлайн-встре­ча обе­ща­ет инте­рес­ный раз­го­вор о сти­ле, а так­же рас­сказ о том, как ей уда­лось собрать под одной облож­кой почти целый век совет­ской моды.

Веду­щей выпус­ка высту­пит Поли­на Уха­но­ва, сотруд­ник Биб­лио­те­ки № 4 име­ни Е.А. Фур­це­вой, искус­ство­вед, экс­перт и семи­о­тик моды и искусства.

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