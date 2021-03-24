ЛитМост c историком моды Мэган Виртанен

26 марта, в 14.00, в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоится онлайн-встреча с Мэган Виртанен, историком моды и автором книги «Советская мода. 1917–1991».
Мэган Виртанен выступает с лекциями и консультациями на множестве площадок – от музеев до образовательных центров, от библиотек до университетов, от творческих студий до бизнес-мероприятий. Преподавала историю костюма в СПбГУ, писала материалы для «Harper’s Bazaar», «РИА Новости», «Собака.ру».
В издательстве «Дримбук» недавно вышел совершенно уникальный альбом ее авторства «Советская мода. 1917–1991». Это не только подробный рассказ о моде со времен 1917-го вплоть до ознаменовавшего распад СССР 1991 года, но культурологическое исследование и парадоксальный ответ на вопрос, а была ли мода в Советском Союзе.
У Мэган Виртанен за плечами большой опыт лекций по истории моды. Ее выступления всегда яркие и живые. Предстоящая онлайн-встреча обещает интересный разговор о стиле, а также рассказ о том, как ей удалось собрать под одной обложкой почти целый век советской моды.
Ведущей выпуска выступит Полина Уханова, сотрудник Библиотеки № 4 имени Е.А. Фурцевой, искусствовед, эксперт и семиотик моды и искусства.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.