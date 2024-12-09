В Москве прошла презентация новых российских косметических брендов Made in Russia

В ресторане «Рыба мечты» состоялась вечеринка Made in Russia, в рамках которой гостям были представлены российские косметические бренды, вышедшие на рынок в уходящем году.

Приглашенные, в числе которых специалисты индустрии и селебрити, поделились своими впечатлениями о высоком качестве российской продукции и обсудили инновации, которые наша страна внедряет в косметической отрасли.

Прошедший в формате изящного ужина, вечер Made in Russia стал наглядным подтверждением того, насколько конкурентоспособна сегодня российская косметическая продукция.

Организатором вечеринки выступил российский косметический бренд SEAHAVA, специализирующийся на создании натуральных уходовых средств для тела. Мероприятие прошло при поддержке Российского Отраслевого Союза Производителей и Предпринимателей, объединяющего отечественные компании во всех регионах страны.

«Сегодняшний день – это подведение итогов уходящего года, презентация российских брендов, которые вышли на рынок и заявили о себе, – рассказала о мероприятии президент ОО РОСПП Римма Вагапова. – В настоящее время наши производители не только не уступают зарубежным брендам, но и во многом превосходят их. Здесь мы представили ряд отечественных инноваций, которые можно назвать мировыми новинками. Теперь наша страна задает тренды создания косметической продукции».

«Российская косметика привлекает внимание стран БРИКС благодаря высокому качеству, уникальным формулам на основе натуральных ингредиентов и доступным ценам, что делает ее востребованной на международной арене» – отметила также основатель российского бренда SEAHAVA Инна Богомолова.

Гостями вечеринки Made in Russia стали известные медийные персоны: Ирина Салтыкова, Бьянка, Алена Водонаева, Юлия Ковальчук, Кирилл Туриченко и другие. Ведущим вечера выступил звезда «Русского Радио» Максим Привалов.

Приглашенные отметили все возрастающую популярность российских брендов

«Прекрасно, что появляются новые бренды российской косметики, одежды. И я с радостью ношу работы наших дизайнеров, – подчеркнула Бьянка. – Например, сегодня на мне и платье, и босоножки, и серьги российского производства. Косметикой я пользуюсь корейской и от Сеймура Алиева. Но с удовольствием попробую и SEAHAVA».

«Сейчас золотое время, когда наступил рассвет российских брендов, и это очень правильно, и давно должно было произойти, – также рассказал Кирилл Туриченко. – Сегодня то время, когда дизайнеры, косметические бренды могут проявить себя. И все, что в России производят, очень достойное. Недавно мы были с «Иванушками International» во Владивостоке, привезли оттуда омега 3 российского производства и, надо отметить, качество было лучше иностранного. В том, что производится у нас, есть уверенность».

Каждому приглашенному организаторы вручили бьюти-бокс, объединивший образцы продукции, демонстрирующей лучшие решения российских косметических компаний и позволяющей познакомиться с интересными новинками.

Примечательно, что акцент на теме Made in Russia был сделан не только в обсуждаемых вопросах и презентуемых брендах – гостей ресторана «Рыба мечты» угощали морскими деликатесами с Дальнего Востока, а также винами от ведущих российских виноделов, чье мастерство также уже не вызывает сомнений.

Вечеринка Made in Russia стала красивым итогом для многих представителей косметической отрасли и, безусловно, вдохновила их на новые разработки в наступающем году.