«Премия Читателя-2024»: Определены писатели-лауреаты Всероссийской библиотечной литературной награды

6 декабря в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non-fictioN в Гостином дворе состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской литературной награды «Премия Читателя-2024», учреждённой и проводимой Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации.

«Мы замышляли эту премию как эксперимент – хотели втолкнуть библиотечное сообщество в литературной процесс, хотели дать библиотечному читателю возможность опробовать себя в качестве жюри и наградить полюбившиеся произведения, – перед оглашением лауреатов отметил Евгений Харитонов, координатор и автор концепции «Премии Читателя». – Интересно анализировать лонг-листы премии за последние годы, смотреть, как меняется динамика читательского интереса – нет чего-то более непостоянного, как оказалось, чем вкусы читателя. Например, сначала было внимание к мейнстримовым произведениям, но потом что-то произошло, и сейчас читатель все больше выбирает литературу «своих», молодежную литературу, которая отвечает запросам и чаяньям молодёжи. Стало присутствовать больше жанров и направлений. Стала интереснее выборка в нон-фикшене. Уверен, для премиальных институций нет никого лучше, чем читатель – это самый лучший, самый надёжный судья, это огромная гордость для писателя, получить награду именно от читателей».

Девятый сезон Премии представил двух самых читаемых русскоязычных авторов за прошедший год в двух номинациях «Художественная проза» и «Документальная проза (Non-fiction)» по версии читательского сообщества библиотек страны.

Судьбу финалистов, попавших в шорт-листы обеих номинаций по итогам анализа читательского спроса в библиотеках, как всегда, определяло независимое читательское жюри, собранное из представителей молодёжных читательских советов библиотек разных городов России. В решающем голосовании 2024 года участвовало 55 читателей в возрасте от 18 до 35 лет из 37 регионов страны.

Победителем в номинации «Художественная проза» стал Виктор Дашкевич с романом «Граф Аверин. Колдун Российской империи» (М.: Эксмо)

Премия была присуждена автору библиотечным читательским сообществом России «за лёгкость, хороший слог, юмор и главное: проработку необычного мира приключенческого романа, создание самобытных персонажей и…котиков».

За автора получил награду Гарик Саргсян, ведущий бренд-менеджер по маркетингу издательства «Эксмо», он отметил, – «Граф Аверин» – книга максимально универсальная, она может быть интересна и понятна читателям всех возрастов и, несмотря на фантастическую составляющую, приземлённая, затрагивает много актуальных проблем».

Лауреатом в номинации «Документальная проза (Non-fiction)» стала Светлана Гурьянова с книгой «Вначале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах» (М.: Бомбора).

Награда была вручена автору с формулировкой: «За увлекательное и ироничное повествование от профессионала, а также тщательный разбор лжетеорий и грамотные контраргументы в пользу истинно научного знания».

«Моя книжка научно-популярная, и для меня было важно мнение экспертного сообщества, лингвистов, коллег, – призналась Светлана Гурьянова. – И очень удивительно, что молодые читатели младше меня, мне 37. Они настолько высоко оценили мою книжку, так тепло её приняли, это очень приятно. И мне будет немножко легче переживать свой кризис среднего возраста».

На церемонии подведения итогов директор Российской государственной библиотеки для молодёжи Ирина Михнова акцентировала внимание на уникальности «Премии Читателя» и акцентировала внимание на том, что награда библиотечного сообщества отметит в следующем году 10-летний юбилей.