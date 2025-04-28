В Москве провели вечер трэша и поэтического хоррора

23 апреля в рамках Клуба короткого метра телеканала SHOT TV состоялась московская премьера короткометражного «поэтического хоррора». Именно так определил жанр фильма Александра Самсонова «Уроды» один из фестивальных критиков.

Несмотря на то, что «Уроды» уже побывали на киносмотрах, его съемочной группе пока не довелось познакомиться с собственной работой. Это случилось именно на «Кинообострении» — киновстрече, проводившейся каналом SHOT TV в клубе «Высоцкий». Ее посетили режиссер Александр Самсонов, исполнитель роли Игнатича Иван Шибанов, продюсер Ася Усольцева и другие участники съемочного процесса.

Александр Самсонов — режиссер начинающий, на его счету пока две короткометражных ленты. В 2016 году он окончил Театральную школу Олега Табакова, несколько лет играл на сцене Театра Олега Табакова, а в настоящий момент полностью посвятил себя кино.

— В «Уродах» мы пытались работать с жанром сказки: ее структурой, ее мифологемой. Пытались рассказать сказку через бытовую составляющую, — говорит режиссер. — Нам хотелось, чтобы сказка рождалась из быта.

В картине снялись звезды кино: Егор Кенжаметов («Лихие») и Анна Уколова («Ивановы-Ивановы», «Домашний арест»). И если с Егором режиссер был знаком по съемкам в фильме «Бык» Бориса Акопова, то к Анне Уколовой, актрисе востребованной и занятой, Самсонову пришлось искать подход. Он признался, что телефонный разговор с Уколовой длился три или четыре часа. В итоге ему удалось убедить актрису принять участие в съемках картины по достаточно неоднозначному сценарию и в неоднозначной же роли.

Также Александр представил публике своего педагога — Ивана Валентиновича Шибанова, отметив, что для него было очень важно, что тот снялся в его фильме. В разное время Шибанов играл в новосибирском театре «Глобус», московском Театре им. Н.В. Гоголя и Московском театре п/р Олега Табакова. В 2005 году, в возрасте 29 лет, Иван стал заслуженным артистом России.

В ходе беседы с креативным продюсером SHOT TV Константином Сотсковым Александр Самсонов рассказал о съемочном процессе, о том, как собирал команды для съемок, и о тех трудностях, с которыми может столкнуться начинающий кинематографист.

Объявив очередную встречу Клуба короткого метра «вечером трэша и безумного кино», редакция SHOT TV подобрала самые яркие и необычные короткометражки в трэш-жанре из Нидерландов, Германии, США и других стран мира. Завершился вечер показом неординарного французского фильма «Плохой йогурт» и вручением зрителям йогурта (хорошего!), а также призов тем, кто задал режиссеру «Уродов» самые интересные вопросы.