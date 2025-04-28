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Нюша, Пелагея, Зара и другие звезды озвучили письма с фронта Великой Отечественной войны

editor
By editor
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звезды-читают-фронтовые-письма
Фото © пресс-служба МТС

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и в преддверии премьеры сериала «Солдатская мать» с Анной Каменковой в главной роли онлайн-кинотеатр KION совместно с Музеем Победы представил специальный видеопроект. В рамках него звезды шоу-бизнеса и кинематографа — Нюша, Пелагея, Зара, Любовь Толкалина, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ингрид Олеринская и Павел Комаров — озвучили подлинные письма матерей и сыновей, написанные в годы Великой Отечественной войны. Эти послания, пронизанные болью, верой и надеждой, ожили в голосах актеров и музыкантов, подарив зрителям возможность не просто прочитать, а услышать истории. Каждый текст — это сердце, вложенное в слова; каждая интонация — это память, которую невозможно стереть. Благодаря участию артистов, письма стали мостом между поколениями.

За несколько месяцев благодаря инициативе KION и Музея Победы были собраны сотни писем из семейных архивов со всей страны. Экспертная комиссия музея отобрала самые пронзительные тексты, которые и легли в основу финального видеоролика.

Письма, озвученные артистами, также стали частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе» — напоминания о том, что за каждым бойцом, за каждой победой стояли те, кто ждал и верил. Женщины, матери, жены — их чувства, оставшиеся в письмах, раскрывают еще один пласт исторической правд

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