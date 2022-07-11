В Москве снимают короткометражку «Не вовремя»

В июле в Москве будут проходить съемки уникального проекта Школы кино и телевидения «Матрица» под названием «Не вовремя». В нем примет участие Народная артистка России Ольга Волкова, которая будет впервые сниматься со своими студентами в фестивальном кино. Режиссер фильма — Дмитрий Рудаков, авторы идеи и сценария — Дмитрий Рудаков, актриса Ольга Волкова, создатель и директор Школы кино и телевидения «Матрица» Ольга Шведова. Короткометражку представят осенью на кинофестивале «Костя верит» в Петербурге.

В фильме поднимается острая, многозначная проблема взаимоотношений родителей и детей, которая так актуальна в наши дни. Ольга Волкова играет бабушку, которая находится в постоянной тревоге за родных людей, звонит им и часто делает это не вовремя. Телефонные переговоры приводят к разным непредсказуемым, порой курьезным ситуациям, взаимным обидам. В фильме есть радостные и грустные моменты, много забавных диалогов, показаны сложные, противоречивые отношения представителей разных поколений, которые далеко не всегда могут найти общий язык.

В финале все заканчивается счастливо: дети и внуки приходят к бабушке – происходит долгожданная встреча, воссоединение семьи. В итоге они понимают значимость родного человека в их жизни. Фильм наводит на мысль о том, что очень важно не упустить момент и вовремя осознать ценность жизни близких, которые тебя окружают.

Владислав КОПТЯЕВ

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