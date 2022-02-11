Новый сезон на ТВЦ стартует с приключений известных сыщиков Бабкина и Илюшина

Продолжение детективного сериала по мотивам одноименных романов Елены Михалковой будут показаны 25 и 26 февраля 2022 года. В главных ролях — Евгений Пронин и Алексей Вакулов.
Два новых фильма называются «Человек из дома напротив» и «Охота на крылатого льва». Бравым детективам предстоит расследовать непростые дела. Впрочем, за другие они и не берутся. Найти Питерского маньяка, внушающего ужас на жителей, или пропавшую при загадочных обстоятельствах жену – с этим Макар и Сергей справятся блестяще.
Актер Евгений Пронин считает, что успех Бабкина и Илюшина – в разделении сил.
— Бабкин – это сила и напор, Илюшин – дедукция, мозги, он более интеллигентный, разумный, все анализирует. И у него есть свой метод – он иногда погружается в некий транс и, моделируя ситуацию, встает на место преступников, представляя, как бы он себя повел на их месте, — рассказывает Евгений.
Его героя Макара ждут и изменения — сильно сократится любовная линия. И, если в прошлом сезоне у него была девушка, в этом он один наедине со своими расследованиями и партнером.
Актер также обещает, что зрители увидят красивые виды Санкт-Петербурга, мосты, красивые ночные съемки, погони…
«Охота на крылатого льва» (по мотивам одноименного романа Елены Михалковой)
Устав от семейной жизни и диктата мужа, Виктория берет отпуск и приезжает из Самары в Санкт-Петербург. После посещения ювелирной выставки Вика неожиданно обнаруживает в своей сумке главный экспонат – старинное кольцо баснословной ценности. Ничего не понимая, Вика собирается идти в полицию, но ее похищают двое головорезов. На помощь приходит бродяга Славик, который помогает ей спрятаться. Между тем, обеспокоенный муж Вики обращается к Макару Илюшину и Сергею Бабкину с просьбой отыскать ее.
В ролях: Евгений Пронин, Алексей Вакулов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Дарья Румянцева, Александра Мамкаева, Юрий Уткин, Олег Шапков, Ефим Петрунин, Александр Баргман, Дарья Агеева, Иван Купреенко, Руслан Кацагаджиев, Дмитрий Петрухин и др.
«Человек из дома напротив» (по мотивам одноименного романа Елены Михалковой)
Молодая девушка Анна живет за городом, в доме родителей, одна: мать умерла давно, отца убили год назад. Раз в месяц кто-то присылает ей деньги, и Анна подозревает, что этот человек имеет отношение к убийству.
А в Питере, похоже, снова просыпается маньяк, который орудовал год назад, убивая прохожих в арках. Вскоре за это дело берутся частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин: к ним обращается девушка с просьбой разыскать ее брата Никиту Сафонова. Она утверждает, что недавно убитый маньяком молодой человек – один из институтских друзей Никиты. А самому Никите в последнее время казалось, что за ним кто-то следит из дома напротив. Это дом Анны.
В ролях: Евгений Пронин, Алексей Вакулов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Дарья Румянцева, Полина Ульянова, Евгений Зайфрид, Виктор Сазонов, Софья Юрко, Богдан Псел, Наталья Парашкина, Мария Дризик, Илья Рябов, Наталья Бурмистрова и др.
Интересные факты
Ранее у этих произведений уже были экранизации, однако успешным зрители считают именно тандем актеров Евгения Пронина и Алексея Вакулова.
Сценарий адаптирован под кино, поэтому персонажи несколько отличаются от «книжного» варианта. В частности, в киноверсии практически не затрагивается их личная жизнь, так как максимум внимания уделяется именно детективной частиИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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